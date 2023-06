Rassismus gegen U-17-Europameister: "Hat sie sehr beschäftigt"

Die deutschen U-17-Nationalspieler mussten bei der erfolgreichen EM im Internet teilweise rassistische Kommentare über sich ergehen lassen. Das berichtet Joti Chatzialexiou.

Erstmals seit 2009 ist wieder eine deutsche U-17-Nationalmannschaft Europameister geworden. Im Turnierverlauf erlebte die Mannschaft von Trainer Christian Wück aber auch unschöne Momente - gerade im Netz.

"Neben dem Platz - oder vielmehr im Internet - gab es leider unschöne Begleitumstände. Unter einzelnen Postings auf unseren Social-Media-Kanälen kam es zu einer starken Häufung rassistischer Kommentare", sagt Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften, im Interview auf der DFB-Website.

"Diese haben auch unsere Jungs gesehen, das hat sie sehr beschäftigt. Gemeinsam haben sie aber entschieden, diesen Ablenkungen im Turnierverlauf keinen Raum zu geben und sind so als Team noch enger zusammengerückt", so Chatzialexiou weiter: "Als eine Mannschaft, die sich mit Deutschland und dem Adler auf der Brust vollkommen identifiziert, die gemeinsame Werte lebt sowie für Vielfalt, Toleranz, Gemeinschaft und Integration einsteht. Unsere Jungs sind in ihrem jungen Alter bereits großartige Vorbilder. Darauf bin ich sehr stolz."

"Wer das nicht versteht, hat in unserer gesamten Fußballfamilie keinen Platz"

Der DFB wird seinen Kampf gegen Rassismus weiter fortsetzen. "Wir werden nicht müde, für unsere Werte einzustehen. Rassismus, Diskriminierung, Hass und Hetze werden wir auf allen Ebenen weiterhin entschieden entgegentreten", betont Chatzialexiou. "Wir stehen mit unseren Mannschaften für Vielfalt und ein friedliches Miteinander. Wer das nicht versteht, hat in unserer gesamten Fußballfamilie keinen Platz."

Die U-17-Auswahl hatte am Freitag im Elfmeterschießen gegen Frankreich den EM-Titel gewonnen. "Der Zusammenhalt in diesem Team war besonders", sagt Chatzialexiou, der einige Tage in Ungarn vor Ort war. "Diese Mentalität haben sie gepaart mit einer enormen spielerischen Klasse und einer unheimlichen Lust, in der Defensive zu arbeiten. Dazu entwickelte sich ein starker Glaube an sich als Team. In meiner langen Zeit im Bereich der U-Nationalmannschaften kann ich sagen, dass aus solchem Holz Topteams geschnitzt sind. Das haben die Jungs eindrucksvoll bewiesen."