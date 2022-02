Wolfsburg und Schmadtke verlängern Zusammenarbeit

Der VfL Wolfsburg und Manager Jörg Schmadtke haben den Vertrag verlängert, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Allerdings nur um sieben Monate.

"Wir haben bei der letzten Vertragsverlängerung vereinbart, dass wir uns im Winter zusammensetzen", hatte VfL-Aufsichtsratsboss Frank Witter Ende November 2021 auf kicker-Nachfrage erklärt, die Gespräche haben nun stattgefunden. Das Ergebnis: Schmadtke hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um sieben Monate bis 31. Januar 2023 verlängert.

"Wir sind in den Gesprächen übereingekommen, dass ich dem Verein auf Wunsch des Aufsichtsrats noch bis zum Ende der übernächsten Transferperiode zur Verfügung stehe", wird Schmadtke vom Verein zitiert. "Wir haben beim VfL gerade in der jüngeren Vergangenheit an einigen Stellschrauben gedreht und darüber hinaus auch das eine oder andere Projekt in Angriff genommen. Diese Entwicklung werde ich nun noch ein Stück weit begleiten und auch die Planungen im sportlichen Bereich gemeinsam mit Marcel Schäfer und unserer Scoutingabteilung weiter vorantreiben."

Witters Dank an Schmadtke

"Ich freue mich sehr, dass Jörg Schmadtke seine persönliche Lebensplanung hintenanstellt und wir den eingeschlagenen Weg noch ein gutes Stück weit gemeinsam bestreiten werden", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter. "Nun gilt es, in diesem Zeitraum die Strukturen zu festigen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des VfL Wolfsburg zu stellen."

Nach Stationen bei Alemannia Aachen, Hannover 96 und dem 1. FC Köln hat Schmadtke im Juni 2018 das Amt des Sport-Geschäftsführers in Wolfsburg übernommen und die Wölfe seitdem erfolgreich durch die Bundesliga manövriert, auch wenn es derzeit nicht rund läuft bei den Niedersachsen.

Vier Trainer waren in der Ägide von Schmadtke bislang in der Autostadt verantwortlich. Bruno Labbadia führte den Klub in die Europa League, Oliver Glasner gar in die Champions League. Mark van Bommel wurde im Oktober 2021 entlassen, "auch eine Niederlage für mich", wie Schmadtke konstatierte. Es folgte Florian Kohfeldt, der nach einer Niederlagenserie zuletzt im Abstiegskampf zwei wichtige Siege mit dem Team verbuchen konnte.