Wolfsburg: Rekordspieler Arnold bleibt Kapitän

Wie gut oder wie schlecht eine Vorbereitung läuft, ist für den VfL-Routinier nicht von entscheidender Bedeutung. Er wartet sehnlichst auf das Schließen des Transferfensters, will dann mit seinen Kollegen Vollgas geben und sich auch mal auf den Sack gehen - wie in einer Beziehung...

Die Frage nach dem Kapitän für die neue Saison beantwortete Niko Kovac kurz und bündig. "Ich habe keinen Grund, da etwas zu ändern", deutete der Wolfsburger Trainer an, kraft seiner Weisungsbefugnis weiterhin auf Maximilian Arnold zu setzen. Und der 29-Jährige will es in gewohnter Manier angehen.

Arnold hängt die Ergebnisse der Vorbereitung nicht zu hoch

Er habe ja schon so manche Vorbereitung absolviert, bemerkte der Routinier nach dem durchwachsenen abschließenden Doppeltest jüngst gegen Sassoulo (1:1) und Celta Vigo (0:1). "Es ist völlig egal, wie man spielt", so Arnold. "Ich bin guter Dinge. Aber ich glaube schon, dass wir noch besser spielen können. Ich hatte Vorbereitungen, da haben wir alles verloren und sind dann super gestartet. Oder wir hatten alles gewonnen und sind dann schlecht gestartet. Manchmal kann man das nicht erklären."

Wichtiger für den alten und neuen Kapitän ist viel mehr, dass er endlich auch einen klaren Überblick über seine "Besatzung" erhält, mit der das VfL-Schiff dann seine Ziele ansteuern kann. "Ich bin froh, wenn es losgeht. Ich freue mich auch, wenn das Transferfenster endlich geschlossen hat, denn dann merkt man: Das ist jetzt der Kern, hier geht es erstmal die nächsten vier Monate zusammen bis zum 31. Dezember. Dann weiß man einfach, mit dieser Mannschaft können wir alle die Köpfe zusammenstecken - und dann geht es in eine Richtung, mit Vollgas."

Bis zum Jahresende geht es für den Rekordspieler des Klubs darum, "erst einmal so viel wie möglich herauszuholen". Und: "Da müssen wir eng zusammen sein. Da ist es meiner Meinung nach nicht so hilfreich, dass das Transferfenster so lange offen ist. Um eine Mannschaft zu finden ist es besser, es ist eher zu."

Kapitän setzt auf den Diskurs

Konkrete Vorstellungen, wie er das Team künftig führen will, hat Arnold natürlich auch. "Wir müssen uns vielleicht noch das eine oder andere Mal mehr auf den Sack gehen, Dinge mal kritisch ansprechen. Das ist die Kunst." Es gebe eben nicht nur "Friede, Freude, Eierkuchen", sondern: "Es ist wie in einer Beziehung: In meiner Beziehung ist es nicht nur so, dass alles immer top läuft. ,Ja und Amen‘ ist sowieso nicht meine Art und Weise. Es geht ja nie gegen einen persönlich, sondern ist einfach im Sinne der Mannschaft."

Doch, so Arnolds Appell, man könne andererseits auch nicht einfach nur viel quatschen. "Wir müssen es auch machen."