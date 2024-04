Beide Teams brauchen also unbedingt einen Sieg, um in den finalen Wochen nicht noch in Abstiegsnöte zu geraten. Die Vorzeichen könnten trotz lediglich je acht Rückrunden-Punkten unterschiedlicher kaum sein: Während die Gastgeber beim Debüt von Neu-Coach Ralph Hasenhüttl am vergangenen Wochenende den ersten Sieg im neuen Jahr feierten, wartet die Borussia bereits seit Ende Februar auf ein Erfolgserlebnis.