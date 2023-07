Wolfsburg: Casteels lässt seine Zukunft weiter offen

Der Vertrag des Torhüters läuft nur noch ein Jahr, klare Anzeichen gibt es noch nicht für eine Verlängerung. Die VfL-Verantwortlichen wünschen sich diese, sind aber für den Fall der Fälle gewappnet… Derweil gibt es offenbar Interesse aus Italien.

Aus dem Trainingslager in Seefeld (Österreich) berichtet Michael Richer

Koen Casteels und die eigene sportliche Zukunft - der Wolfsburger Torhüter nimmt sich weiterhin Zeit für die wichtige und richtungweisende Frage, wie es in seiner Karriere weitergehen soll. "Das ist eine große Entscheidung", gesteht der Keeper in der Braunschweiger Zeitung. "Ich bin nicht mehr 21, wo ich sagen kann, dass ich noch drei, vier große Verträge überall in Europa unterschreiben kann. Das wird vielleicht der letzte oder vorletzte Vertrag in meiner Karriere sein." Deswegen wolle er sich alles anhören, was womöglich noch in dieser Transferperiode an ihn herangetragen wird. Viel ist das aber nach eigenem Bekunden nicht: "Bisher gab es noch nichts Konkretes. Es hat keiner bei mir angerufen."

Interesse aus Florenz?

Nach kicker-Informationen denkt offenbar der italienische Klub AC Florenz nun über den Belgier im Kasten der Niedersachsen nach. Ob sich dort allerdings für Casteels der Wunsch nach einer Teilnahme im Europapokal erfüllen ließe, ist derzeit noch offen: Als letztjähriger Tabellenachter und Conference-League-Finalist rückt die "Fiorentina" zur neuen Saison lediglich dann wieder in diesen Wettbewerb nach, wenn die noch zu verhandelnde Sperre des in der Abschlusstabelle der Serie A höher platzierten Rivalen Juventus Turin fürs internationale Geschäft tatsächlich umgesetzt wird.

Ich möchte mir alle Optionen offenhalten, wenn etwas kommt. Koen Casteels

Casteels dürfte seine Entscheidung, bestmöglich im Schaufenster zu stehen, womöglich auch mit Blick auf die offene Torwartposition im belgischen Nationalteam treffen. Dort ist sein bisher übermächtiger Konkurrent Thibaut Courtois nach einem Streit mit Auswahltrainer Domenico Tedesco in Ungnade gefallen, eine mögliche Schlichtung steht hier ebenfalls noch aus. Und wie stünde es mit einem Verlängern in Form eines "letzten großen Vertrages" in Wolfsburg? Casteels bleibt bei seiner schon vor einigen Wochen eingenommenen Haltung: "Wir sind im Austausch, aber mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen. Ich möchte mir alle Optionen offenhalten, wenn etwas kommt."

Wolfsburg wappnet sich für den Fall der Fälle

Die VfL-Macher zeigen Verständnis für den langjährigen, schon seit 2015 für die "Wölfe" spielenden 31-Jährigen. "Im Sportlichen macht Koen einen genauso konzentrierten und fokussierten Eindruck wie im letzten Jahr", sagte Trainer Niko Kovac im Trainingslager im österreichischen Seefeld. "Ich wünsche mir und hoffe, dass es bleibt, wie es ist. Aber ich kann es nicht garantieren, weil ich nicht weiß, was morgen ist."

Der Klub jedenfalls wappnet sich für den Fall der Fälle, würde definitiv auf der Torwartposition noch einmal nachlegen müssen, wenn Casteels kurzfristig aussteigt. Aber: "Bei uns hat sich kein Verein gemeldet", bestätigt auch Sportchef Marcel Schäfer den aktuellen Stand der Dinge. Wichtig sei immer ein klarer, offener und ehrlicher Umgang, dann könne es mit einer Entscheidung ruhig auch noch etwas dauern. "Wir haben gewisse Parameter gestellt, ohne uns auf einen speziellen Zeitpunkt festzulegen", so Schäfer. "Koen weiß, wie er hier in jeglichen Bereichen geschätzt wird. Aber diese Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Auch er weiß, was er an diesem Standort, an dem Klub, an den Mitarbeitenden und an der Mannschaft hat."