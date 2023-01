Wolfsburg auf dem Weg - ohne Brekalo, aber mit einem 16-Jährigen

Der VfL Wolfsburg ist ins Trainingslager nach Portugal aufgebrochen. Wie erwartet ist Josip Brekalo nicht dabei - stattdessen ein 16-jähriger Innenverteidiger.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Wenn die Maschine mit dem VfL-Reisetross am Donnerstag wie geplant um 16.54 Uhr (Ortszeit) auf dem Flughafen in Faro landet, erwartet die Wolfsburger Fußballer noch ein strahlend blauer Himmel und angenehme 17 Grad Celsius. Um 14.42 sind die Niedersachsen von Braunschweig aus abgehoben, nachdem am Vormittag noch eine letzte Einheit in der nasskalten Heimat absolviert worden war. Bis zum 13. Januar sorgt Trainer Niko Kovac nun an der portugiesischen Algarveküste für den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte. Mit einem Kader, bei dem ein Wechselkandidat wie erwartet nicht dabei ist.

Josip Brekalo flog nicht mit nach Portugal, den Kroaten hatte es im Urlaub erwischt, krankheitsbedingt meldete er sich dann zu Wochenbeginn vom Training ab. Parallel sind die Berater bemüht, möglichst schnell eine Lösung für den 24-Jährigen herbeizuführen - die nicht in Wolfsburg liegen soll. Der Offensivmann will weg, Monza soll weiterhin bemüht sein, vielmehr weiß man nicht. Bis zu einer Einigung könnte es aber noch ein steiniger Weg sein, schließlich verdient Brekalo bis zum Saisonende noch rund 1,5 Millionen Euro beim VfL, der nicht gewillt ist, eine Abfindung zu bezahlen.

Den Sprung in den Trainingslagerkader geschafft haben wiederum drei Talente des VfL. Wie erwartet sind der tschechische Spielmacher Lukas Ambros (18) und Abwehrspieler Manuel Braun (17, beide aus der U 19), der sowohl links als auch innen verteidigen kann, mit dabei. Der Jüngste aber ist David Odogu. Der 16-jährige Innenverteidiger spielt noch in der U 17 des VfL und unterschrieb kürzlich einen neuen Vertrag bei den Niedersachsen - kurz nachdem er beim Test gegen den FC Brentford (2:2) sein Debüt bei den Profis gefeiert hatte.

Wer ist der Teenager, der 2020 von Union Berlin nach Wolfsburg kam und dessen Wurzeln in Nigeria liegen? Dreimal hat er für die U 16 Deutschlands gespielt, zwei Einsätze sind in der U 17 des DFB verzeichnet. "David bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger benötigt", sagt Michael Gentner, Leiter der Wolfsburger Nachwuchsakademie. "Er verfügt über eine tolle Spielübersicht, einen hervorragenden Spielaufbau und die Art von Siegermentalität, welche wir in der Akademie leben wollen." Und darf sich nun in Portugal eine Woche bei den Profis beweisen.