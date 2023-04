Wohl schon Saisonende für Lukas Nmecha

Macht es Kapitän Arnold wieder vom Punkt? Beim VfL hält man die Entscheidung, falls der Elfmeterpfiff ertönt, noch im ungewissen. Sicher scheint unterdessen: Ein Pechvogel der Saison braucht noch lange Zeit bis zur Rückkehr.

Auswärts klappt’s vergleichsweise gut. Der mauen Heimbilanz des VfL in diesem Jahr standen zuletzt fünf Sieg in den jüngsten sieben Spielen in der Fremde gegenüber. "Was wir festgestellt haben: Zu Hause sind wir wesentlich anfälliger für Tore", berichtet Trainer Niko Kovac von der internen Analyse. "Wir haben es geschafft, in den letzten Auswärtsspielen in fünf Auswärtsspielen nur zwei Gegentreffer zu kassieren, das war in Bremen." Daraus wächst durchaus Zuversicht für das anstehende Gastspiel in Mönchengladbach. "Wir hoffen, dass wir es wieder schaffen, dort kompakt zu stehen und die Fähigkeiten, die wir dann nach vorne haben, auch zu zeigen."

Anführen soll dabei aus der Tiefe wie gewohnt Maximilian Arnold, der unter der Woche seinen Frust über sein Eigentor und den verschossenen Elfmeter beim 2:2 gegen Augsburg abgelegt hat. "Das passiert, das gibt’s im Fußball, dass man mal mit dem falschen Bein aufsteht", springt auch der Coach dem 28-Jährigen zur Seite und ist sich sicher: "Augen zu und durch. Er wird wieder der Alte sein und versuchen, uns zum Sieg zu bringen."

Den Kapitän sieht er unabhängig davon weiter in einer Führungsrolle. Notfalls auch wieder als Elfmeterschützen? Hier schränkt Kovac ein, nachdem Arnold selbst nach seinem wiederholten Fehlschuss angedeutet hatte, die Verantwortung vom Punkt womöglich vorerst jemand anderem überlassen zu wollen. "Wenn ein Spieler nicht der Meinung ist, er ist sicher, dann bringt das nichts. Max hat einen richtig guten und scharfen Schuss. Aber wenn er sich nicht gut fühlt, müssen wir eine andere Lösung finden. Dann gibt es sicherlich ein, zwei Spieler, die eine Option sind. Vielleicht sage ich auch: Wer sich fühlt, soll schießen!", so Kovac.

"Er kann im Finish der Meisterschaft nicht eingreifen"

Definitiv fehlen werden den Wolfsburgern gegen Borussia nach ihrer jeweils fünften Gelben Karte Ridle Baku und Patrick Wimmer. Bereits gänzlich zu Ende scheint der Saison-Schlussspurt unterdessen für Pechvogel Lukas Nmecha, bevor er richtig begonnen hat. "Er kann im Finish der Meisterschaft nicht eingreifen. Er versucht immer zu lachen, aber im Moment fällt ihm das ein bisschen schwer", stellt Kovac über den am Knie lädierten Stürmer, der konservativ behandelt wird, zeitlich eine eher düstere Prognose aus.

"Wir wollen ihn in Ruhe schmerzfrei bekommen. Er ist jetzt in der Reha, macht dort kleine Fortschritte. Diese Fortschritte müssen wir von Woche zu Woche neu bewerten. Aber ich glaube nicht, dass er in der näheren Zukunft bereits wieder im Mannschaftstraining sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es erst zur neuen Saison wieder etwas wird."