Wirtz mit Blick auf Xabi Alonso: "Knüpfe meinen Weg nicht an seinen"

Die Bundesliga ruht, doch auch in der Länderspielpause beschäftigen sich die Leverkusener Spieler mit Trainer Xabi Alonso und dessen Zukunft - auch Florian Wirtz und Lukas Hradecky.

Noch acht Spiele trennen Bayer 04 Leverkusen von der ersten Meisterschaft, bei zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern rückt der Titel immer näher. Und auch der Abschied von Erfolgstrainer Xabi Alonso? Der wird beim FC Liverpool und beim FC Bayern gehandelt, besitzt aber noch einen Vertrag bis 2026 bei der Werkself.

Der von Florian Wirtz läuft sogar noch ein Jahr länger. Die Frage, ob ein Weggang von Xabi Alsono seinen Werdegang bei Bayer beeinflussen wurde, beantwortete der deutsche Nationalspieler eindeutig. "Ich knüpfe meinen Weg nicht an seinen", meinte Wirtz in einem Spiegel-Interview (Samstag). "Mir ist es enorm wichtig, dass ich so einen guten Draht zu ihm habe. Aber über unsere Zukunft entscheiden wir natürlich unabhängig voneinander."

Er hat die beste Leverkusener Mannschaft geschaffen, die ich je erlebt habe. Lukas Hradecky

Ebenso wie der Offensivspieler hofft auch Torhüter Lukas Hradecky auf einen Verbleib von Xabi Alonso über die Saison hinaus, wie er englischen Medien nach dem 1:4 Finnlands in den EM-Play-offs gegen Wales erklärte. Der 34-Jährige würde dem Spanier einen Wechsel aber nicht übelnehmen. "Niemand wäre wütend oder würde etwas einwenden, wenn er die Bundesliga gewinnt und sich für einen anderen Weg entscheidet."

Unabhängig davon bescheinigt Hradecky dem 42-Jährigen, einen mental starken Geist von den Topklubs mitgebracht zu haben. Und: "Er hat die beste Leverkusener Mannschaft geschaffen, die ich je erlebt habe." Es sei "höllisch schwer, gegen uns zu spielen."