"Wird das Niveau noch einmal steigern": Union holt Routinier Bonucci

Namhafter Neuzugang für Union Berlin: Europameister Leonardo Bonucci spielt künftig für die Eisernen.

Seit Wochen hatte die Gerüchteküche gebrodelt, jetzt herrscht Klarheit: Union Berlin hat Leonardo Bonucci unter Vertrag genommen. Der 36-jährige Innenverteidiger kommt von Juventus Turin. Bei den Bianconeri war er trotz eines Vertrags bis 2024 aufs Abstellgleis geraten und von Cheftrainer Massimiliano Allegri nicht mehr berücksichtigt worden. Seine geballte Erfahrung wird der Europameister von 2021 fortan beim Champions-League-Starter aus Köpenick einbringen. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine offizielle Angabe, dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Einjahresvertrag.

"Mit Leonardo verpflichten wir einen Spieler mit viel Erfahrung. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre sowohl national als auch international unter Beweis gestellt", wird Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Mentalität und Flexibilität unsere Möglichkeiten in der Abwehr erweitert und das Niveau noch einmal steigern wird."

Schon am Rande des 4:1-Auftaktsiegs gegen Mainz in der Bundesliga hatte Ruhnert bei DAZN nochmal erklärt, einen Innenverteidiger holen zu wollen. Kurz darauf nahmen die Gerüchte Fahrt auf, von fortgeschrittenen Gesprächen war die Rede - diese sind nun abgeschlossen.

Für Bonucci ist es der erste Wechsel ins Ausland. Bislang hatte der für seine kompromisslose Spielweise bekannte Defensivmann nur in Italien gespielt. Nach Anfängen bei Inter und diversen Leihen spielte er ab 2010 für Juventus - abgesehen von einem einjährigen Intermezzo bei Milan (2017/18). Der 1,90-Meter-Mann gewann insgesamt neun Scudetti, wurde viermal Pokalsieger und darüber hinaus 2016 als Italiens Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Seinen wohl größten Erfolg feierte er 2021, als er mit der Squadra Azzurra an der Seite von Innenverteidiger-Kollege Giorgio Chiellini den EM-Titel gewann.

Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen. Leonardo Bonucci

"Es ist für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Karriere den Schritt ins Ausland zu gehen. Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen", erklärte Bonucci seine Entscheidung für Union. "Ich freue mich sehr auf diese neue Station in meiner Karriere."

Bonucci ist der nächste namhafte Neuzugang in Berlin

Insgesamt bestritt der Routinier 431 Serie-A-Spiele, 113 internationale Einsätze und 121 Länderspiele, in denen er die nationale Auswahl zeitweise als Kapitän anführte.

Bei Union ist Bonucci nach Robin Gosens (kam von Inter), Kevin Volland (AS Monaco), Diogo Leite (FC Porto) und David Datro Fofana (Chelsea) der nächste namhafte Neuzugang.