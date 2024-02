Wird Börner zum Halstenberg-Ersatz?

Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist Hannover 96 unerwartet gut in die Rückrunde gestartet. Vor dem Verfolger-Duell am Freitag (18.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth plagen Stefan Leitl aber erhebliche Personalsorgen in der Abwehr. Der Trainer muss zwangsläufig umstellen.

Vorne hat Stefan Leitl die Qual der Wahl: Mit Havard Nielsen, Nicolo Tresoldi, Andreas Voglsammer und Top-Torschütze Cedric Teuchert stehen dem Trainer von Hannover 96 gleich vier Stürmer zur Verfügung, die alle gutes Zweitliga-Niveau verkörpern. Zuletzt bekamen Tresoldi und Nielsen den Vorzug in der doppelt besetzten vorderen Linie der Hannoveraner. Und aktuell spricht nichts dagegen, dass Leitl auch im Verfolger-Duell gegen Fürth so aufstellen wird.

Kniffelig wird es indes für den 96-Trainer in der Abwehr. Dreiviertel seiner ursprünglichen Stamm-Viererkette ist Leitl vor dem Spiel gegen die Franken weggebrochen. Linksverteidiger Derrick Köhn wechselte in der vergangenen Woche zu Galatasaray Istanbul. Für ihn kam am vergangenen Freitag beim 4:3-Sieg in Hamburg Jannik Dehm zum Einsatz. Dehm wird nun aber auf der rechten Außenverteidiger-Position benötigt, weil sich Sei Muroya in Hamburg eine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat.

Eine "strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung hinten im rechten Oberschenkel", so die offizielle Verlautbarung des Klubs, setzen den Japaner "bis auf weiteres" außer Gefecht. "Es ist aktuell nicht vorhersehbar, wie lange er ausfällt", erklärt Leitl. Eine Kontrolluntersuchung in der nächsten Woche soll möglicherweise Aufschluss bringen, ob der 29-Jährige möglicherweise in dieser Saison noch spielen kann.

Halstenberg fehlt weiterhin

Hinzu kommt, dass Marcel Halstenberg gegen Fürth wegen seiner Rot-Sperre aus dem Heimspiel gegen Hansa Rostock (2:1) noch gesperrt ist. In Hamburg wurde der Abwehrchef auf der linken Innenverteidiger-Position von Bright Arrey-Mbi vertreten. Der 20-Jährige wird aber voraussichtlich auf den linken Außenverteidiger-Posten rutschen, da Jannik Dehm wegen des Muroya-Ausfalls hinten rechts benötigt wird.

Und die freie Position in der Mitte neben Phil Neumann - dem letzten Mohikaner der 96-Stammabwehr - könnte Julian Börner besetzen. Der 33-Jährige ist eigentlich nur noch Teilzeitarbeiter im Profi-Bereich und wird vornehmlich im Regionalligateam von 96 eingesetzt. Für Börner spricht seine große Erfahrung, gegen ihn seine mangelnde Schnelligkeit. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Linksfuß Börner von Beginn an aufläuft und Rechtsfuß Yannik Lührs auf der Bank bleibt, da Leitl ungerne zwei Rechts- oder zwei Linksfüße in der Innenverteidigung aufstellt.

Immerhin: Nach der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth ist Halstenberg wieder spielberechtigt. Und damit ist in der nächsten Woche die "alte" Viererkette zu 50 Prozent wieder auf dem Platz. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert...