"Wir sind noch nicht fertig": Terzic und der BVB glauben an die Meisterschaft

Donyell Malen und Sebastien Haller haben beim Dortmunder 5:2 gegen Gladbach überragt - und unterstrichen im Anschluss die Ambitionen des Klubs. Ein klein wenig meckern musste derweil Trainer Edin Terzic.

Dass der BVB eine Heimmacht ist, ist bekannt. Die Zahlen beeindrucken: Inklusive des 5:2 vom Samstagabend gegen ein anfangs "abgeschlachtetes" Gladbach hat Dortmund elf Siege am Stück im Signal-Iduna-Park eingefahren - und dabei 46 Tore geschossen.

Die überragenden Akteure dieses Mal: Der seit Wochen furios aufspielende Donyell Malen (acht Treffer und fünf Vorlagen in den jüngsten acht Bundesliga-Spielen) und Sebastien Haller (drei Tore und vier Assists in den letzten drei Partien). Gegen die Fohlen zeichneten die beiden dieses Mal für drei Treffer und vier Vorlagen verantwortlich, für Haller bedeutete das zudem den zweiten Doppelpack im BVB-Dress - und das erste Mal Tore in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen.

Die Freude über diese persönlichen Erfolge sah man Haller auch an. Im Gespräch mit "Sky" sagte der 28-jährige Stürmer, der zwischen Juli 2022 und Januar 2023 aufgrund einer Hodentumor-Erkrankung inklusive notwendiger Operationen ausgefallen war: "Ich genieße jeden Tag, an dem ich auf dem Feld stehen und mit den Jungs in der Kabine sein kann."

"2023 sieht man, dass wir das beste Team in Deutschland sind"

Sein Ziel dabei sei es, sich immer besser mit den Teamkameraden einzuspielen, um am Ende Großes mit dem Klub zu erreichen. Denn: "Wir müssen uns bestens kennen, um viele Dinge zu kreieren."

Und viele Dinge waren auch am Samstag kreiert worden. Seiner Meinung nach habe sich gerade am Anfang beim Duell mit Gladbach wieder gezeigt, wie stark der BVB sei: "2023 sieht man, dass wir das beste Team in Deutschland sind. Und das wollen wir so beibehalten." In Sachen Meisterschaftskampf an den beiden finalen Spieltagen und auch darüber hinaus mit Blick auf die neue Saison im deutschen Oberhaus oder auch der Champions League.

Sein kongenialer Angriffspartner Malen ergänzte in Sachen Titelkampf: "Ich träume von der Meisterschale. So spielen wir auch."

Terzic: "Die Bayern müssen Gas geben, wir werden Gas geben"

Für den Moment konnten die offensivfreudigen Schwarz-Gelben allerdings nur den Druck auf Bayern München aufrechterhalten. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Westfalen nach dem 6:0 des FCB über Schalke 04 an diesem Samstag weiterhin einen Punkt Rückstand.

Die Hoffnung stirbt aber zuletzt, das machte der über den zweiten Abschnitt mit etwas finaler Anspannung nach zwei Gladbacher Toren nicht ganz zufriedene Trainer Edin Terzic ("In der zweiten Halbzeit gibt es schon über einiges zu meckern") vor den finalen beiden Aufgaben in Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr) und gegen Mainz (27. Mai, 15.30 Uhr) zum wiederholten Male klar: "Wir sind noch nicht fertig, wir haben noch zwei Aufgaben. Wir haben heute gezeigt, dass wir bis zum Ende daran glauben werden und bis zum Ende alles jagen werden." Der 40-Jährige betonte dabei: "Die Bayern müssen Gas geben, wir werden Gas geben."

Dass sein Team am kommenden 33. Spieltag erneut erst nachziehen kann, nahm Terzic gelassen. "Wir stehen um halb vier auf dem Trainingsplatz", verriet der Coach und bezog sich damit auf den Samstagabend - den Tag also, wenn die Münchner ab 18.30 Uhr gegen RB Leipzig spielen. Für den BVB wird es tags darauf ernst, beim FC Augsburg (17.30 Uhr).