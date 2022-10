Wimmers Bewerbungsschreiben

Unter den VfB-Fans kursiert in den sozialen Medien eine goldene Statue Michael Wimmers vor der Stuttgarter Arena. Interimslegende steht darauf. Der 42-Jährige hat geliefert, keine Frage.

Denn das 4:1 gegen den VfL Bochum war ein echter Brustlöser. Die befreite Stimmung war zu greifen am Samstagabend im Stadion an der Mercedesstraße. Überall. Auf den Rängen. In der Mixed Zone. Ja, auch auf der Pressekonferenz der beiden Trainer Thomas Letsch und Wimmer, wo der VfB-Übergangscoach strahlte, um dann professionell zu analysieren.

"Nach dem 2:0 war Bochum aktiver, wir wurden ein bisschen passiv", fasste der gebürtige Dingolfinger korrekt zusammen. Da musste Wimmer ein paar enge Momente überstehen. Auch nach der Pause, als er seinem Team eigentlich mit auf den Weg gegeben hatte, höher zu pressen. Was nicht klappte. "Das 3:1 kommt aus dem Nichts, danach haben wir es zielstrebig zu Ende gespielt." Wimmer darf für sich beanspruchen, dass seine frühe Einwechslung mit Chris Führich gut funktionierte. Dass bei Silas der Knoten geplatzt ist. Zitat Wimmer: "Wir haben nicht versucht, etwas krampfhaft zu ändern, sondern die Köpfe freizukriegen. Vielleicht habe ich Silas' Kopf gut erwischt." Zudem dürfte sehr genau registriert worden sein, dass er seinem Vorgänger Pellegrino Matarazzo via Sportschau 70 Prozent an dem Sieg zuschrieb.

Nichtsdestotrotz kristallisierte sich mittlerweile heraus, dass Wimmer keine Chance hat, dauerhaft die Nummer eins bei den Schwaben zu sein. "Michi wird immer Teil dieses Teams sein. Er hatte auch zuvor eine ganz wichtige Funktion, die hat er auch heute ausgefüllt", lobte etwa Sportdirektor Sven Mislintat, laut dem nun zwei Kandidaten im Fokus stehen. Einer davon ist der Däne Jess Thorup, der andere der (bislang) große Unbekannte. Der im Boulevard aufgetauchte Markus Gisdol jedenfalls ist es definitiv nicht.

Wimmer selbst gibt sich zurückhaltend in Sachen Chefcoach-Posten. "Es gibt eine ganz klare Absprache mit Sven Mislintat: Ich helfe aus, bis ein neuer Trainer gefunden ist", sagte er am Samstagabend. Dabei war das 4:1 durchaus ein Bewerbungsschreiben. Das Gros seiner Schachzüge ging auf - etwa den zuletzt nur als Joker eingesetzten Enzo Millot in die Startelf zu beordern, wo er die Bochumer mit seiner Aggressivität und seinen Tiefenläufen immer wieder vor Probleme stellte. Ein Bewerbungsschreiben vielleicht nicht für den Job als VfB-Cheftrainer. Aber der ein oder andere Zweitligist, der auf der Suche ist oder dessen Trainer wackelt, dürfte Wimmer nun auf seinem Schirm haben.