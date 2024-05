Wimmer kehrt zurück nach Trier

Linus Wimmer wird in der neuen Saison wieder für den SV Eintracht Trier auflaufen. Der 26-jährige Offensivspieler kehrt nach anderthalb Jahren aus Mainz zurück an die Mosel. Linus hat eine hervorragende Saison gespielt und das Interesse vieler Vereine geweckt. Er wird unserem Spiel in der Offensive sehr guttun. Wir sind froh, dass er sich wieder für die Eintracht entschieden hat“, freut sich Daniel Hammel, sportlicher Leiter, über die Rückkehr Wimmers, der für den TSV Schott 28 Regionalliga-Partien bestritt.