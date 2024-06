Kassel statt Offenbach: Hadzic wechselt innerhalb Hessens

Benjamin Hadzic hat bei Hessen Kassel einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Der 25-jährige Stürmer, der auch schon dreimal in der Bundesliga für Hannover 96 auflief, absolvierte in der abgelaufenen Saison 13 Regionalliga-Partien für Kickers Offenbach (ein Tor). KSV-Geschäftsführer Sören Gonther erläutert in einer Meldung: "'Benni' ist ein umtriebiger und agiler Stürmer, der variabel in der Spitze oder hängend eingesetzt werden kann. Er hat schon unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo die Kiste steht."