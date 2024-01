Wilmots neuer Sportdirektor auf Schalke

Sportvorstand Peter Knäbel ist weg, Schalke 04 macht aus der bisherigen Stelle zwei Direktorenposten. Seit Donnerstag offiziell: Marc Wilmots wird Sportdirektor, der bisherige Amtsinhaber André Hechelmann nennt sich künftig "Technischer Direktor".

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Noch vor dem ersten Donnerstagstraining in Albufeira haben die Königsblauen, die sich am 1. Januar von Peter Knäbel als Sportvorstand getrennt hatten (er fungiert bis Sommer als Berater), eine weitere einschneidende personelle Maßnahme offiziell bekannt gegeben: "Marc Wilmots ist ab sofort neuer Sportdirektor des FC Schalke 04", lautet die Überschrift einer Klubmitteilung. Hinter diesem Schritt steckt nicht nur ein Stühlerücken, sondern auch eine Fortführung der Strukturveränderung in der Führungsetage.

Die vergangenen Monate hatte Schalke 04 immer mehr den Eindruck gewonnen, dass Knäbel zwar in seiner Rolle als herausragend strategisch denkender Mitarbeiter voll aufging, doch der Verein vermisste zunehmend die Nähe des 57-Jährigen zum sportlichen Bereich. Genau diesen wollen die Verantwortlichen nun wieder stärker bespielen. Deshalb besetzen sie den Sportvorstandsposten nicht eins zu eins neu, sondern machen daraus zwei Direktorenstellen.

Die bisherige geht ab sofort an Marc Wilmots. Mit dem UEFA-Cup-Sieger von 1997 konnte der Klub "einen Mann für Schalke gewinnen, der das Fußballgeschäft aus vielen Perspektiven sehr gut kennt und weiß, wie eine erfolgreiche Kabine funktioniert", sagt der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann.

Wilmots soll als Sportdirektor die gesamtsportliche Verantwortung tragen. Diese umfasse laut Schalke 04 insbesondere die Kaderplanung, das Trainer-Team und den Staff. "Marc hat als belgischer Nationaltrainer wie ein Manager gearbeitet", sagt Tillmann. "Er hat alle Abteilungen rund um die Mannschaft nachhaltig weiterentwickelt. Genau das erwarten wir uns von ihm auf Schalke. Er wird außerdem durch seine Nähe zu Trainer und Team in der Lage sein, frühzeitig Tendenzen und mögliche Dynamiken innerhalb der Lizenzmannschaft zu spüren."

Hechelmann soll strategische Entwicklungen im Blick haben

Und was ist mit André Hechelmann, der erst vor wenigen Monaten vom Leiter der Scoutingabteilung zum Sportdirektoren befördert worden war? Er bekommt die neu geschaffene Direktorenstelle - als "Technischer Direktor" soll er "wichtige strategische Entwicklungen und übergeordnete Prozesse im Blick" behalten.

Tillmann: "Dabei geht es beispielsweise um die Themen Digitalisierung und fußballspezifische Datenanalyse." Auch im Tagesgeschäft arbeiten beide Direktoren eng zusammen: "Die zentrale inhaltliche Schnittstelle zwischen beiden Positionen ist das Transfergeschäft. Der Technische Direktor ist vollumfänglich in die Kaderplanung eingebunden und verantwortlich für die Umsetzung im Transfergeschäft. Dazu verantwortet er das Scouting, kümmert sich um verliehene Spieler und ist die Schnittstelle zur Knappenschmiede, hat somit die interne wie externe Spielergewinnung im Fokus. Wenn beide Direktoren eng zusammenarbeiten, wird das die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg signifikant erhöhen."

Am Freitag wird Tillmann an der Algarve erwartet. Er will sich einen Eindruck von den Bedingungen verschaffen, vor allem aber das persönliche Wort mit den Schalkern suchen. Der neue Klubboss, der das in der jüngeren Vergangenheit vermisste Charisma in der Führungsetage versprühen soll, reist nicht allein: Wilmots bringt er gleich mit.