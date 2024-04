Williams geht an 1 - Falcons überraschen: Das passierte in der ersten Runde des NFL Drafts 2024

In der Nacht zum Freitag ist der NFL Draft 2024 offiziell gestartet. Erwartungsgemäß machten die Chicago Bears Caleb Williams zum First-Overall-Pick. Dahinter sorgten die Falcons für eine große Überraschung.

Die Überraschung zum Start des Drafts blieb aus: Die Chicago Bears nutzten ihren First-Overall-Pick, den sie durch den Trade mit den Carolina Panthers im Vorfeld des Drafts 2023 erhalten hatten, erwartungsgemäß für Caleb Williams, den Star-Quarterback von USC. Im Heisman-Gewinner aus dem Jahr 2022 hoffen die Bears nun endlich die dauerhafte Lösung auf der Spielmacher-Position gefunden zu haben - erst recht, nachdem das Justin-Fields-Experiment erst jüngst krachend gescheitert war.

Auch in den folgenden Picks taten sich kaum Überraschungen auf: Auf den Heisman-Gewinner des Jahres 2022 folgte der beste College-Spieler der vergangenen Saison in Jayden Daniels, der fortan der Starting-Quarterback der Washington Commanders sein wird und die Franchise in eine neue Ära führen soll. Einen Neustart erhoffen sich auch die New England Patriots, die mit dem dritten Pick direkt den nächsten Quarterback folgen ließen und Drake Maye von North Carolina auswählten.

Falcons verpflichten Penix

Schnell gingen dann auch die "Big Three" der Wide Receiver vom Board: Als Nachfolger des zu den Kansas City Chiefs abgewanderten Marquise "Hollywood" Brown schnappten sich die Arizona Cardinals Marvin Harrison Jr., den Sohn des Hall-of-Famers Marvin Harrison (ehemals Indianapolis Colts). Er soll die neue Hauptanspielstelle für Kyler Murray werden. An Position sechs ging dann Malik Nabers zu den New York Giants, während Rome Odunze den Chicago Bears in die Hände fiel.

Vor Odunze sorgten allerdings die Atlanta Falcons für eine waschechte Überraschung: Entgegen aller Erwartungen holten sich die Falcons an Position acht keine Verstärkung für den teuer verpflichteten Kirk Cousins, stattdessen verpflichteten sie dessen designierten Nachfolger: Michael Penix Jr. schwang sich so zum vierten gedrafteten Quarterback des diesjährigen Drafts auf. Cousins Nachfolger in Minnesota war wenig später gefunden, wenngleich dafür der erste Trade des Abends folgte. Für die Picks 11, 129 und 157 erhielten die Vikings den 10. Pick des Drafts von den New York Jets und sicherten sich so Michigan-Spielmacher J.J. McCarthy, der vor dem Draft als Favorit für den vierten ausgewählten Quarterback auserkoren worden war.

Viele Trades bestimmen die späte erste Runde

Den sechsten Quarterback-Pick in Runde eins tätigten die Denver Broncos an Position zwölf: Dort sicherten sich die Broncos den früheren Oregon-Spielmacher Bo Nix, der in Colorado nun die Nachfolge des entlassenen Russell Wilson antreten soll. Vorbei war die erste Runde im Anschluss allerdings noch lange nicht, viele Trades sorgten auch im Nachgang für ordentlich Bewegung in der Auswahl-Reihenfolge. Erneut zeigten sich die Vikings aktiv und nutzten ihren Pick 23, den sie vor wenigen Wochen von den Houston Texans erhalten hatten, um sich im Tausch mit den Jacksonville Jaguars Edge-Rusher Dallas Turner an Position 17 zu sichern. Mit dem jungen Quarterback-Jäger sicherten sich die Vikings damit bereits das zweite Talent in Runde eins, das von Experten vor dem Draft als Top-10-Talent projeziert wurde.

Für Furore in Detroit sorgten auch die Gastgeber, die Detroit Lions: Per Trade mit den Dallas Cowboys sicherten sich die Lions den 24. Pick. Diesen nutzten das Team von Star-Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown, der kurz vor dem Draft noch eine Mega-Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte, für Passverteidiger Terrion Arnold. Keinen First-Round-Pick wollten hingegen die Buffalo Bills haben, gleich zweimal tauschte sich die Franchise im Austausch für Draftpicks nach hinten. So konnte sich zunächst der amtierende Champion Kansas City den schnellen Passempfänger Xavier Worthy an Position 28 sichern, den finalen Pick der ersten Runde gab Buffalo dann noch an die Carolina Panthers ab, die sich in Xavier Legette ebenfalls einen Wide Receiver sicherten.

Die erste Runde im Überblick

1) Chicago Bears: Caleb Williams (Quarterback, USC)

2) Washington Commanders: Jayden Daniels (Quarterback, Louisiana State)

3) New England Patriots: Drake Maye (Quarterback, North Carolina)

4) Arizona Cardinals: Marvin Harrison Jr. (Wide Receiver, Ohio State)

5) Los Angeles Chargers: Joe Alt (Offensive Tackle, Notre Dame)

6) New York Giants: Malik Nabers (Wide Receiver, Louisiana State)

7) Tennessee Titans: JC Latham (Offensive Tackle, Alabama)

8) Atlanta Falcons: Michael Penix Jr. (Quarterback, Washington)

9) Chicago Bears: Rome Odunze (Wide Receiver, Washington)

10) Minnesota Vikings: J.J. McCarthy (Quarterback, Michigan)

11) New York Jets: Olumuyiwa Fashanu (Offensive Tackle, Penn State)

12) Denver Broncos: Bo Nix (Quarterback, Oregon)

13) Las Vegas Raiders: Brock Bowers (Tight End, Georgia)

14) New Orleans Saints: Taliese Fuaga (Offensive Tackle, Oregon State)

15) Indianapolis Colts: Laiatu Latu (Edge, UCLA)

16) Seattle Seahawks: Byron Murphy II (Defensive Tackle, Texas)

17) Minnesota Vikings: Dallas Turner (Edge, Alabama)

18) Cincinnati Bengals: Amarius Mims (Offensive Tackle, Georgia)

19) Los Angeles Rams: Jared Verse (Edge, Florida State)

20) Pittsburgh Steelers: Troy Fautanu (Offensive Tackle, Washington)

21) Miami Dolphins: Chop Robinson (Edge, Penn State)

22) Philadelphia Eagles: Quinyon Mitchell (Cornerback, Toledo)

23) Jacksonville Jaguars: Brian Thomas Jr. (Wide Receiver, Louisiana State)

24) Detroit Lions: Terrion Arnold (Cornerback, Alabama)

25) Green Bay Packers: Jordan Morgan (Offensive Tackle, Arizona)

26) Tampa Bay Buccaneers: Graham Barton (Center, Duke)

27) Arizona Cardinals: Darius Robinson (Defensive End, Missouri)

28) Kansas City Chiefs: Xavier Worthy (Wide Receiver, Texas)

29) Dallas Cowboys: Tyler Guyton (Offensive Tackle, Oklahoma)

30) Baltimore Ravens: Nate Wiggins (Cornerback, Clemson)

31) San Francisco 49ers: Ricky Persall (Wide Receiver, Florida)

32) Carolina Panthers: Xavier Legette (Wide Receiver, South Carolina)