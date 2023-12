Daniels gewinnt Heisman Trophy für besten College-Spieler

LSU-Quarterback Jayden Daniels gilt im kommenden NFL-Draft als eines der vielversprechendsten Talente. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde er mit der Heisman Trophy für den besten Spieler im College-Football ausgezeichnet.

Daniels erhielt von den 928 Wahlberechtigten die meisten Stimmen vor den anderen Finalisten Michael Penix (QB, Washington), Bo Nix (QB, Oregon) sowie Marvin Harrison Jr. (WR, Ohio State), der im kommenden Draft als der beste Receiver gilt. Der 22-Jährige verzeichnetet 503 Erster-Platz-Stimmen, insgesamt kam er auf 2.029 Punkte. 328 Punkte Vorsprung hatte Daniels vor dem Zweitplatzierten Penix, damit war es die engste Entscheidung bei der Heisman-Trophy-Wahl seit 2018, als Kyler Murray (mittlerweile Arizona Cardinals) den Preis gewann.

"Traum, der wahr wird"

Bei der Louisiana State University war der 22-Jährige in der Saison Treiber der Offensive. Daniels war für 4.946 offensive Yards seines Teams verantwortlich (3.812 Passing Yards, 1.134 Rushing Yards), dazu erzielte er insgesamt 50 Touchdowns (40/10). Daniels dankte in seiner Rede all seinen Mitspielern und bezeichnete die Auszeichnung als einen "Traum, der wahr wird". Er ist der erst dritte Spieler der LSU überhaupt, der diesen prestigeträchtigen Award abräumt. Der Letzte, dem dies gelang, war 2019 Joe Burrow, der sich bei den Cincinnati Bengals mittlerweile als Star in der NFL etabliert hat.

Daniels begann seine College-Karriere bei Arizona State, bevor er 2022 durch das sogenannte "Transfer Portal" nach Lousiana zur LSU wechselte. Mit dem Gewinn der Heisman Trophy krönt Daniels seine insgesamt famose College-Karriere. Er ist der erste Spieler in der FBS-Geschichte (höchste Stufe im College Football), der in seiner Laufbahn 12.000 Passing Yards und 3.000 Rushing Yards erzielt hat.

Nächster Schritt NFL

Im kommenden NFL-Draft wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Team ausgewählt. Dabei gilt er als eines der vielversprechendsten Talente in einer insgesamt als stark bewerteten Quarterback-Klasse. Top-Favorit auf den First-Overall-Pick ist Caleb Williams von der USC (University of Southern California), der die Heisman Trophy im vergangenen Jahr gewann.