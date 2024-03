Weg frei für den neuen Nummer-1-Pick: Bears traden Quarterback Fields zu den Steelers

Die kurze Ära von Justin Fields als Quarterback der Chicago Bears ist vorbei. Der 25-Jährige wechselt per Trade zu den Pittsburgh Steelers - und das für recht wenig Gegenwert. Fields soll als Backup von Russell Wilson lernen.

Im Draft 2021 hatten sich die Chicago Bears den neuen Hoffnungsträger auf der Quarterback-Position geangelt - also auf einer Position, auf der die Bears in ihrer Franchise-Historie selten einen Volltreffer gelandet hatten. Und auch Justin Fields sollte letzten Endes die großen Erwartungen nicht erfüllen.

In den vergangenen drei Saisons dirigierte der 25-Jährige die Offense der Bears, konnte dabei aber nur phasenweise überzeugen. In insgesamt 40 Spielen, davon 38 als Starter (Bilanz: 10-28) warf er 40 Touchdowns bei 30 Interceptions, sammelte aber immerhin auch über 2000 Yards über den Boden und 14 Rushing Touchdowns. Teamerfolg stellte sich in Chicago mit Fields allerdings nicht ein, stattdessen rückten die Bears von ihrem Fields-Weg ab - und werden diesen nun mit einem neuen Quarterback fortsetzen.

Mit dem ersten Pick im kommenden NFL Draft, den Chicago durch einen Trade aus dem letzten Jahr von den Carolina Panthers erhalten hat, werden die Bears einen neuen Quarterback ins Team holen - vermutlich Caleb Williams von USC (University of Southern California in Los Angeles). Sicher ist seit dem späten Samstagabend, dass Fields keine Zukunft mehr in der "Windy City" hat. Der Quarterback wechselt per Trade zu den Pittsburgh Steelers.

Fields soll in Pittsburgh von Wilson lernen

Das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend. Nach Informationen von ESPN erhalten die Bears als Gegenwert einen Sechstrunden-Pick im Draft 2025 - dieser Pick kann sich auch in einen Viertrunden-Pick umwandeln, sollte Fields in der kommenden Saison in mindestens 51 Prozent der Steelers-Plays auf dem Feld stehen. Insgesamt ist das in jedem Fall ein recht geringer Gegenwert für Fields.

Aber: Der mit 25 Jahren noch immer unter seinem Rookie-Vertrag auflaufende Spielmacher soll offenbar zunächst als Backup in Pittsburgh in die neue Spielzeit gehen. Dem Bericht zufolge soll der erst kürzlich nach seiner Entlassung bei den Denver Broncos verpflichtete Russell Wilson starten und Fields erst einmal von dem Super-Bowl-Sieger von 2013 lernen und sich noch mehr entwickeln.

Die Steelers haben damit ihren Quarterback Room komplett umgekrempelt, der letztjährige Starter über den Großteil der Saison, Kenny Pickett, wurde am Freitag zu den Philadelphia Eagles getradet. Pickett hatte nach der Verpflichtung von Wilson um einen Wechsel gebeten. Als Ersatz kommt nun also Fields nach Pittsburgh - und in Chicago ist der Weg frei für eine neue Ära.

Auch interessant: Für die beiden namhaften neuen Quarterbacks zahlen die Macher in der "Steel City" nur 1,21 Millionen US-Dollar für Wilson (Einjahresvertrag) und 3,23 Millionen US-Dollar für Fields (Rookie-Vertrag), mit dem sie 2025 auch in die "fifth-year option" gehen können.