Halbzeit in Wiesbaden! Zwei Tore sind bisher gefallen in einer ereignisarmen Partie. Paderborn hat etwas mehr vom Spiel und durch Obermairs Freistoß die erste Gelegenheit. Kovacevic bringt aber nach einem Konter Wiesbaden in Führung. Kostons gleicht kurz vor der Pause für die Gäste aus. In der Partie ist weiterhin alles offen.