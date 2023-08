Wieder der Oberschenkel: Rückschlag für Hüsing

Die Leidenszeit von Hansa Rostocks Verteidiger Oliver Hüsing setzt sich fort. Er wird wohl nicht nur die Partie gegen Hannover verpassen.

Rückkehrer Oliver Hüsing bleibt Hansas Pechvogel. Nach vier Jahren und Stationen in Heidenheim und Bielefeld hatte sich der 30-Jährige zur neuen Saison zu einer Rückkehr an die Ostsee entschieden.

Den Start aber verpasste Hüsing wegen eines Muskelbündelrisses im linken Oberschenkel. Am 2. Spieltag wurde er beim 2:1-Sieg der Rostocker bei Aufsteiger SV Elversberg in der Nachspielzeit eingewechselt und feierte so sein Comeback.

Der Abwehrspieler musste jedoch am vergangenen Sonntag im DFB-Pokalspiel beim FSV Frankfurt (3:0 i.E.) bereits nach elf Minuten aufgrund von Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Bei einer MRT-Untersuchung stellte sich nun heraus, dass sich Hüsing einen Sehnenriss im linken Oberschenkelmuskel zugezogen hat.

Hansa-Trainer Alois Schwartz muss demnach nicht nur am Samstag im Heimspiel gegen Hannover 96 (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Hüsing verzichten. Die genaue Ausfalldauer ist allerdings noch nicht bekannt.