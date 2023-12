Wieder der Oberschenkel: Rückschlag für Arthur

Bayer 04 muss länger als geplant auf Rechtsverteidiger Arthur verzichten. Der Brasilianer erlitt im Training erneut einen Oberschenkelverletzung. Wie lange der Nationalspieler ausfällt, ist noch offen.

Er war kurz vor dem Sprung zurück ins Spieltagsaufgebot von Bayer 04. Doch Leverkusens Rechtsverteidiger Arthur, der sich im September bei der brasilianischen Olympia-Auswahl eine Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte, muss jetzt erneut eine Zwangspause einlegen.

"Arthur hat sich wieder verletzt. Wir müssen noch das Ergebnis der Untersuchungen abwarten. Das ist ein Rückschlag für uns", erklärte Xabi Alonso am Dienstag vor dem Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SC Paderborn am Mittwoch.

Geplante Rückkehr vorerst geplatzt

Wie lange der 20-Jährige durch das erneute Malheur zurückgeworfen wird, ist noch unklar. "Es ist derselbe Muskel, aber wir müssen abwarten, wie schwer die Verletzung ist", sagte Leverkusens Trainer, dem damit womöglich eine wichtige Alternative noch länger wegbrechen könnte.

Eigentlich hatte der Baske mit Arthur so geplant, dass sich der spielstarke Offensivverteidiger, der auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, im Dezember nach seiner langen Verletzungspause wieder in Topform bringen sollte, um Anfang 2024 wieder in Bestverfassung einsatzbereit zu sein. Ob dies jetzt noch möglich ist, hängt von der Schwere der neuen Verletzung ab.

Wichtige Personalie während Afrika-Cup

Ein fitter Arthur im Januar wäre besonders in der Hinsicht wichtig, dass Bayer vom 13.1. bis 11.2., wenn an der Elfenbeinküste der Afrika Cup ausgespielt, voraussichtlich mit Victor Boniface, Nathan Tella (beide Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) gleich auf fünf Akteure verzichten muss.

Nicht nur, aber gerade für diese Phase wäre Arthur schon grundsätzlich eine wichtige Alternative. Und ganz speziell, weil Xabi Alonso mit ihm die rechte Seite besetzen könnte, so dass der Trainer dadurch Schienenspieler Jeremie Frimpong bei Bedarf frei bekäme für die Position des Rechtsaußen in einem 4-2-3-1-System. Ob diese Option noch möglich ist, um den Anfang 2024 drohenden personellen Engpass abzufedern, hängt nun am endgültigen Befund,