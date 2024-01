Wie sich das Eintracht-Spiel mit Kalajdzic verändern wird

Mit einem halben Jahr Verspätung hat sich Eintracht Frankfurt mit Sasa Kalajdzic den gesuchten Stoßstürmer gesichert. Das hat zur Folge, dass sich die Spielweise in der Rückrunde deutlich verändern wird. Dino Toppmöller erklärt es.

Mit dem Gastspiel bei RB Leipzig startet Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder in den Bundesliga-Alltag. Nicht um ihren Job zu beneiden sind in diesen Tagen die Leipziger Spielanalysten. Denn es gibt kein Videomaterial von der Spielweise, wie die Hessen auftreten wollen. Zum einen fehlen der SGE mit Ellyes Skhiri, Fares Chaibi und Omar Marmoush drei absolute Leistungsträger, die mit ihren Nationen beim Afrika-Cup spielen. Stattdessen tragen zwei Leihspieler erstmals den Adler auf der Brust. Donny van de Beek von Manchester United und Sasa Kalajdzic von den Wolverhampton Wanderers. Letzterer ist der Grund, warum sich vieles im Spiel ändern soll.

Flanken schlagen war in den bisherigen 16 Ligaspielen eher die Notlösung, wenn die Offensive keine spielerischen Lösungen fand. In Summe segelten nur 165 Flanken ins Zentrum - die wenigsten aller Bundesligisten. Das soll sich mit dem Zwei-Meter-Mann Kalajdzic ändern. "Es hat nicht ganz so viel Sinn gemacht, viele hohe Bälle zu schlagen, weil die Spielertypen nicht da waren", erklärte Trainer Dino Toppmöller und kündigt an: "Dieser Wert wird im neuen Jahr mit Sicherheit in die Höhe gehen."

Gefordert sind also in erster Linie die Schienenspieler auf beiden Seiten. "Philipp Max hat einen grandiosen linken Fuß, Nils (Nkounkou, Anm. d. Red.) hat zuletzt richtig gute Flanken gebracht. Auch die Flanken von Aurelio (Buta) sehe ich nicht so schlecht, wie es teilweise dargestellt wird. Wir werden mit Sicherheit die Assists bei den Außenspielern erhöhen können", prophezeit der Chefcoach. "Du musst ja nicht mal den komplett genauen Ball spielen. Manchmal reicht es ja vielleicht auch, den Ball in die Mitte reinzuchippen Richtung zweiten Pfosten, wenn du weißt, dass da ein Zwei-Meter Spieler steht, der sich im Zweikampf durchsetzen kann."

Kalajdzic ist mehr als ein Kopfballexperte

Im Trikot des VfB Stuttgart hat Kalajdzic seine Kopfballstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Saison 2020/21 erzielte er acht seiner 16 Saisontore mit dem Kopf. Seit detaillierter Datenerfassung 2005/05 trafen nur vier Spieler häufiger. Der Österreicher kann aber noch viel mehr, als nur auf die hohen Bälle zu warten. "Er ist nicht der klassische Mittelstürmer, der immer nur auf den ersten Pfosten geht. Er kann auch im Zweikampf Duelle für sich entscheiden. Da wird jeder davon profitieren", hofft Toppmöller.

Genauso dürfte die Kreativzentrale um von de Beek, Chaibi, Mario Götze und Hugo Larsson ihre Freude am Österreicher haben. "Auch unsere Zentrumsspieler werden profitieren, weil Sasa sehr gute Laufwege hat. Er ist ein schlauer Spieler, der gut mitspielen kann, der auch weiß, sich in der Box zu bewegen, nicht nur bei Flanken, sondern auch bei Steckpässen", erklärt Toppmöller. Bringt Kalajdzic seine Qualitäten wie erhofft auf den Rasen, macht es das Spiel der Eintracht in jedem Fall flexibler und etwas unberechenbarer. "Der Gegner kann nicht nur das Zentrum zustellen, sondern muss auch auf den Flügeln gut verteidigen, weil wir jetzt die Möglichkeiten haben, mit etwas früheren Halbfeldflanken zu arbeiten. Das macht uns mit Sicherheit stärker", betont Toppmöller.

Topmmöller stellt sich die entscheidenden Fragen selbst

In der Theorie klingt das alles fantastisch. Einen kleinen Haken hat die ganze Sache aber. Kalajdzic steht seit dem 7. Januar bei der Eintracht im Dienst und wird bis zum Duell in Leipzig nur eine Trainingswoche absolviert haben. Auch Toppmöller spricht von "kleinen Fragezeichen" und führt aus: "Wie schnell funktioniert das alles? Wie schnell können wir Sasa in die Abläufe einbinden? Wie können wir die drei, die beim Afrika-Cup sind, im Kollektiv auffangen?" Die Antwort liegt auf dem Platz.