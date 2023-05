Wie Schicks Therapie läuft - Comeback? "Diese Saison wird es eng"

Patrik Schick und seine Leistenprobleme - eine unendliche Geschichte in dieser Spielzeit. Akut weilt Leverkusens tschechischer Torjäger wieder in seiner Heimat bei einem Spezialisten. Was ein Comeback des Mittelstürmers in dieser Saison betrifft, zeigt sich Geschäftsführer Simon Rolfes äußerst skeptisch.

Wann läuft Patrik Schick wieder für Bayer 04 Leverkusen auf? Die Antwort dieser Frage wird noch Zeit brauchen. IMAGO/Chai v.d. Laage