Wie Matarazzo die Emotionen weckte

Dem 1:4 in Mainz folgte mit dem 4:3 gegen Borussia Mönchengladbach die richtige Reaktion bei der TSG Hoffenheim. Diese hatte offenbar auch mit Änderungen im Training zu tun.

Grischa Prömel, der mit einem sehenswerten Fernschuss das zwischenzeitliche 2:1 erzielt hatte, wusste zu berichten: "Diese Woche war intensiver, es hat ein paarmal gekracht." Offenkundig ließ Pellegrino Matarazzo seinen Ankündigungen von Mainz Taten folgen. Mächtig angefressen wirkte der Trainer nach dem desolaten Auftritt bei den Rheinhessen. Entsprechend zog Matarazzo die Zügel an, ließ gerade auch ruppigere Duelle in den Einheiten mal laufen - frei nach dem Motto: Aufstehen, weitermachen.

Ein Stilmittel, das gegen die Borussia Wirkung zeigte. Vor einigen Wochen wäre diese Elf, der man viel fußballerische Qualität, aber wenig Resilienz nachsagt, nach einem derartigen Spielverlauf wohl in sich zusammengefallen. Am Samstag schüttelte sie sich kurz und ließ dem späten Ausgleich den umjubelten Siegtreffer folgen. Emotionen am Wochenende durch Emotionen unter der Woche? Ob diese Gleichung auf Dauer aufgeht, wird sich schon am Freitagabend zeigen.

Dann nämlich gastiert die TSG beim VfL Bochum (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Wieder ein Kontrahent aus dem Abstiegskampf, der sich vor allem über die Arbeit gegen den Ball definiert. "In Bochum wird man sehen, ob wir aus Mainz gelernt haben", denkt Prömel. "Wir haben in der Vergangenheit eher Probleme gehabt mit Mannschaften wie Mainz, Bochum, Augsburg." Dass gegen den FCA, der bekanntlich mittlerweile ein Wettbewerber um die internationalen Ränge ist, kürzlich noch ein weitgehend souveränes 3:1 gelang, mag der ein oder andere in Hoffenheim überbewertet haben. Denn an jenem Tag waren die bayerischen Schwaben 30 Minuten lang nicht wettbewerbsfähig, hatten das Gift, das sie normalerweise in die Zweikämpfe legen, augenscheinlich im Teamhotel vergessen.

Was dazu führte, dass Andrej Kramaric und Co. den FCA einschnürten und geradezu dominierten, wie sie es auch zwei Wochen später mit einer enorm tief stehenden Borussia taten. Auch der Kroate, gegen die Elf vom Niederrhein der gewohnt kreative Kopf der TSG-Offensive, erwartet wie Prömel einen echten Abnutzungskampf im Ruhrpott: "In Bochum wird es wie in Mainz. Wir haben fast alles da probiert, aber dort noch nie gefeiert." Sowohl für Kramaric als auch für Prömel lautet das Ziel: "Wir wollen international spielen." Legt die TSG die Emotionen wie zuletzt auch in Bochum auf den Platz, steigert sie die Wahrscheinlichkeit auf die dafür nötigen Zähler deutlich.