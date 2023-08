"Wie im falschen Film": Fassungslosigkeit nach 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim

Alles war angerichtet für den Heimsieg im ersten Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Heidenheim. 75 Minuten sah es auch ganz gut aus. Doch das, was in der Schlussphase passierte, wussten auch die Heidenheimer Beteiligten nicht zu erklären.

"Keine Ahnung, da fehlen mir momentan die Erklärungen", zeigte sich Heidenheims Trainer Frank Schmidt beim Fernsehsender "Sky" im Interview kurz nach Abpfiff relativ konsterniert. Er fühle sich "so ein bisschen wie im falschen Film. Ich wäre nicht mal mit einem 2:2 am Ende zufrieden gewesen." Das lag vor allem daran, dass der Aufsteiger über 75 Minuten "eigentlich ein richtig gutes Spiel" gemacht habe. Das einzige, was Schmidt in der Phase bemängelte, war die Chancenverwertung. "Das 2:0 war zu wenig, wir hätten 3:0 oder 4:0 führen können, vielleicht müssen."

Dass das Spiel am Ende noch verloren ging, sei "Wahnsinn". Angesprochen auf den Elfmeter zum 3:2 kurz vor dem Ende verwies Schmidt auf die Chance von Mainka in der Nachspielzeit, bei der sogar der Ausgleich zum 3:3 noch drin war. "Irgendwas haben wir im Vorfeld verbrochen, anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist Bundesliga, wir freuen uns immer noch, dass wir dabei sind. Aber natürlich müssen wir es besser verteidigen."

Auch Torschütze Jan-Niklas Beste pflichtete seinem Trainer bei. "Wir machen 75 Minuten ein super Spiel, aber das reicht in der Bundesliga einfach nicht - und dann verliert man so ein Spiel, wo man denkt, man hat alles im Griff, noch 3:2." Dies gelte es aufzuarbeiten "und dann müssen wir aus solchen Spielen auch lernen", stellte er nüchtern fest.

Dass die Heidenheim-Anhänger durchaus hoffnungsvoll sein können, dass sich der der Lernerfolg bereits in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Dortmund bemerkbar machen wird, untermauerte Schmidt mit Blick auf den ersten Spieltag in Wolfsburg (0:2). "Heute war es ein Schritt nach vorne zu letzter Woche."