Wie das TV-Bild Cans Topform beweist

Emre Can will seine Topform auch gegen Bayern beweisen. BVB-Trainer Edin Terzic hatte dazu indirekt einen Tipp für alle TV-Zuschauer.

Wichtiger Faktor für den BVB - auch in München? Emre Can (re.), hier mit Trainer Edin Terzic. IMAGO/RHR-Foto

Von allen Spielern, die Borussia Dortmund im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung stehen, ist Emre Can gleichzeitig der unspektakulärste und wichtigste. Der unspektakulärste, weil er beim 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln vor der Länderspielpause gelbgesperrt gefehlt hatte und sein Comeback deshalb einer einfachen Logik folgt; der wichtigste, weil auch Edin Terzic schwer auf einen Spieler verzichten kann, der die deutsche Nationalmannschaft als Einwechselspieler auf einen Schlag ordnet.

Auch der Trainer des BVB hat Cans allseits gelobten Joker-Auftritt am Dienstagabend in Köln gegen Belgien (2:3) mit Wohlwollen verfolgt: "Er hat nicht nur wichtige Zweikämpfe gewonnen, sondern sofort eine Führungsrolle übernommen. Das hat er sich in den letzten Wochen hier bei uns erarbeitet - und das ist auch einer der Faktoren, warum wir es geschafft haben, so viele gute Ergebnisse einzufahren."

Über Cans Einfluss auf die Dortmunder Aufholjagd seit der Winterpause, die mit der Tabellenführung nun vorläufig gekrönt wurde, ist schon viel gesprochen worden. Und so kann sich auch Terzic nur wiederholen, wenn er sagt: "Man hat in den letzten Wochen gesehen, dass Emre unserer Mannschaft eine extreme Stabilität gegeben hat - in der Defensivarbeit, aber auch in der Offensive, wo er den Gegner immer wieder destabilisiert hat. Das ist das, was wir uns von einem Sechser vorstellen."

"Wenn ich das TV-Bild sehe, muss ein Sechser immer im Bild sein"

Gerade vor dem Fernseher lasse sich Cans Wirken gut erkennen. "Ich sage immer: Wenn ich das TV-Bild sehe, muss ein Sechser immer im Bild sein", sagt Terzic, "weil er immer da ist, wo es brennt in der Defensive, weil er die Innenverteidiger unterstützt, weil er in der Offensive immer da ist, wenn der Torhüter Hilfe braucht, der Außenverteidiger oder der Innenverteidiger, und weil er in der Restverteidigung so hochgeschoben ist, dass er uns helfen kann, im Gegenpressing sofort den nächsten Ball zu erobern. Das macht Emre gerade herausragend gut."

Gegen den FC Bayern dürfte Cans Form auf eine besonders harte Probe gestellt werden - zumal ihm mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka zwei Sechser gegenüberstehen könnten, die er bei der Nationalmannschaft in den vergangenen Tagen mehr oder weniger in den Schatten gestellt hat. "Wir hoffen natürlich, dass er daran in München anknüpfen kann", sagt Terzic über Cans Topform.

Was der 29-jährige Ex-Bayern-Profi selbst in München vorhat, hatte er noch bei der DFB-Auswahl kundgetan: "Wir fahren da hin, um zu gewinnen." Dieser offensivfreudige Satz war am Freitag nicht einmal seinem Trainer über die Lippen gekommen.