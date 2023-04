Matip sei Dank: Liverpool dreht bei West Ham die Partie

Der FC Liverpool ist endgültig zurück im Rennen um die internationalen Plätze. Bei West Ham sicherte ein Standard den Reds einen verdienten 2:1-Sieg.

Joel Matip (#32) wurde gegen West Ham zum Matchwinner. IMAGO/Action Plus

Früh zeichnete sich in London das Bild der ersten Hälfte ab: Ein kompaktes West Ham stand tief und ließ die Reds kommen, wobei dann und wann durch hohes Pressing Fehler forciert werden sollten. Ein Plan, der bei David Moyes' Mannschaft beinahe früh gefruchtet hätte. Doch van Dijks Patzer blieb ohne Folgen (4.).

Gakpo antwortet umgehend

Dennoch gingen die Hammers, nach dem 4:0-Sieg in Bournemouth unverändert, wenig später in Führung: Lucas Paqueta und Antonio durften sich zu leicht durchspielen, beim Abschluss des Brasilianers sah Landsmann Alisson nicht optimal aus (12.). Doch der Jubel im London Stadium währte nicht lange, nur sechs Zeigerumdrehungen später landete auch ein Distanzversuch Gakpos in den Maschen und sorgte für das 1:1 (18.).

Die insgesamt dominant auftretenden Gäste, bei denen Jürgen Klopp nach dem 3:2-Schlagabtausch gegen Nottingham Forest den verletzten Konaté durch Matip ersetzte, drehten nun auf und kamen zu zwei Großchancen durch Diogo Jota (27., 39.). Beide Male verzog der Portugiese aber knapp, weshalb die Mannen aus dem East End Londons kurz vor der Pause beinahe erneut in Führung gingen. Van Dijk spitzelte Antonio die Kugel vor dem leeren Kasten jedoch so gerade noch vom Fuß (41.), ehe der Stürmer selbst seinem aufgerückten Innenverteidiger Aguerd bei der folgenden Ecke im Weg stand (42.).

Bowen im Abseits - Matip trifft im zweiten Anlauf

Nach Wiederanpfiff setzte sich das Spielgeschehen aus dem ersten Durchgang fort. Liverpool hatte mehr vom Ball, West Ham konterte brandgefährlich - und verpasste den zweiten Treffer nur um Haaresbreite, als Bowen bei seinem Tor knapp im Abseits stand (56.).

Ähnlich knapp wurde es in der Folge auf der anderen Seite, als Matip nach einem Eckball zunächst geblockt wurde und anschließend aus drei Metern an Fabianski scheiterte (66.). Der zuvor angeschossene Keeper musste sich nach der folgenden Ecke dann aber doch geschlagen geben - und zwar ausgerechnet von Matip. Benrahma hatte den Ex-Schalker ziehen lassen, der die Freiheiten nutzte, um wuchtig und unhaltbar zum 2:1 einzuköpfen (67.). Ein Ergebnis, das die Gäste anschließend souverän über die Zeit brachten.

Die englische Woche endet für West Ham am Samstag ab 13.30 Uhr mit einem Stadtduell bei Crystal Palace. Liverpool empfängt tags darauf um 17.30 Uhr ebenfalls ein Team aus der Hauptstadt: Tottenham ist an der Anfield Road zu Gast.