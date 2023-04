Showdown wird zur Machtdemonstration: De Bruyne schießt City auf Meisterkurs

Manchester City hat alle Trümpfe auf den Meistertitel in der Premier League in der Hand. Das Spitzenspiel gegen den FC Arsenal geriet zur Machtdemonstration - vor allem dank eines überragenden Kevin De Bruyne.

Die letzten Wochen hatten bereits auf diese 7. Minute hingedeutet. Und auf das, was danach folgte. Während Manchester City mit breiter Brust anrückte, präsentierte sich der FC Arsenal nicht in der Verfassung, in der er sich über weite Strecken der Saison gezeigt hatte. Holding, der den nicht fit gewordenen Saliba erneut vertreten musste, kam nicht rechtzeitig in den Zweikampf gegen Haaland, der an der Mittellinie für De Bruyne ablegte. Der Belgier, einer von fünf Neuen bei City nach dem 3:0-Erfolg im FA-Cup-Halbfinale gegen Sheffield United, zog an zwei Gegenspielern vorbei und traf aus knapp 20 Metern zur frühen Führung.

Das Duo Haaland - De Bruyne präsentierte beim Showdown im Etihad in der ersten Hälfte quasi eine Two-Man-Show. De Bruyne vergab auf Vorlage von Haaland (26.), Haaland auf Vorlage von De Bruyne (28.) - der Tabellenführer aus London wurde phasenweise nach allen Regeln der Kunst ausgespielt. Auch die Rückkehr des genesenen Xhaka nach der verpatzten Generalprobe beim 3:3 gegen Southampton brachte keinerlei Stabilität in die Reihen der Gunners, die in Person von Thomas (35.) nur einen ernstzunehmenden Abschluss in den ersten 45 Minuten zustandebrachten.

Nur weil Haaland im Abschluss ungewohnt unkonsequent agierte und gleich drei weitere Top-Chancen ungenutzt ließ (32., 36., 42.), lag Arsenal zum Halbzeitpfiff nur mit 0:2 zurück. 0:2, weil Stones kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine Freistoßflanke von De Bruyne ins lange Eck köpfte (45.+1).

Überragender De Bruyne schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel sammelte der überragende Belgier schließlich seinen dritten Scorerpunkt: Einen schlampigen Ödegaard-Rückpass nahm De Bruyne auf und vollendete nach Zusammenspiel mit Haaland durch Holdings Beine zum 3:0 (54.). Citys Mittelstürmer trat also immerhin als Vorbereiter in Erscheinung, nachdem er seine Kernkompetenz scheinbar für einen Abend vergessen hatte. Kurz vor De Bruynes Treffer hatte Haaland einen weiteren Hochkaräter liegen lassen (53.).

Haaland trifft mit der letzten Aktion

Erst mit der letzten Situation des Spiels durfte Haaland sich doch noch über ein eigenes Tor freuen, der mittlerweile mit offenem Haar spielende Stürmer verwertete ein Zuspiel des eingewechselten Foden zum 4:1-Endstand (90.+5). Zuvor war die Partie lange dem Ende entgegengetrudelt. Auch nachdem Holding zwischenzeitlich für Arsenal verkürzt hatte (86.), lag keine Aufholjagd mehr in der Luft - und City damit voll auf Kurs Meisterschaft.

Arsenal ist nach der Pleite zwar weiterhin Tabellenführer, hat aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Skyblues, die noch zwei Spiele mehr und damit alle Trümpfe in der Hand haben. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) kann City mit einem Sieg gegen Fulham bereits vorbeiziehen, Arsenal kann zwei Tage später am Dienstag im Stadtderby gegen den FC Chelsea (21 Uhr) nachziehen.