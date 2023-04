Fünfte Niederlage unter Lampard: Biederes Chelsea verliert auch gegen Brentford

Die Talfahrt des FC Chelsea ging auch im Heimspiel gegen Brentford weiter: Beim 0:2 zeigten die Blues erneut einen uninspirierten Auftritt und mussten sich am Ende eiskalten Bees geschlagen geben.

Nach sechs sieglosen Spielen mal wieder erfolgreich: Brentford jubelte an der Stamford Bridge. IMAGO/PPAUK

Seit sieben Spielen hatte Chelsea vor der Partie gegen den FC Brentford nicht mehr gewonnen, unter Übergangscoach Frank Lampard gar alle vier Partien verloren. Und die Unsicherheit war den Blues, die ohne Havertz (Knieprobleme), dafür mit Sterling als einzige echte Offensivkraft begannen, anzumerken.

Chelsea harmlos und ohne Chancen

In einer zerfahrenen Partie schlichen sich immer wieder viele Unsauberkeiten und unnötige Fehlpässe ins Aufbauspiel der Londoner. Defensiv fehlerbehaftet zeigte sich Chelsea auch in der Offensive äußerst harmlos. Es fehlten Tempo und Ideen, um mal gefährlich ins letzte Drittel einzudringen. So waren die besten Möglichkeiten Distanzschüsse von Sterling (34.) und Hernandez (31.), und ein zentraler Kopfball von Thiago Silva (23.). Wirklich gefährlich wurde es allerdings nicht.

Azpilicueta trifft ins eigene Tor

Und Brentford? Die Bees brannten keinesfalls ein Offensivfeuerwerk ab, standen defensiv jedoch weitestgehend kompakt - und nutzten ihre einzige nennenswerte Chance zur Führung: Bei einer Ecke köpfte Jörgensen Azpilicueta an, der die Kugel unglücklich zum 0:1-Pausenstand ins eigene Tor lenkte (37.).

Aubameyang nähert sich zweimal an

Zur zweiten Hälfte brachte Lampard mit Mudryk und Aubameyang zwei pfeilschnelle Offensivspieler - und die brachten direkt mehr Torgefahr ins Spiel der Blues. Der Ex-Dortmunder kam zweimal in guter Position zum Abschluss, brachte aber nicht genügend Wucht hinter den Ball (54., 60.).

Nach einer knappen Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, in der die Blues mehrfach am Ausgleich schnupperten, flachte das Chelsea-Spiel wieder ab. Die Hausherren hatten gegen tiefstehende Bees enorm viel Ballbesitz, wussten damit allerdings wenig anzufangen. Die Lampard-Elf suchte Lücken, fand diese so gut wie nie.

Eiskalte Bees erhöhen

Auf der anderen Seite lauerte Brentford auf Konter - und war eiskalt, denn in der 78. Minute erhöhte Mbeumo auf 2:0: Im Zuge eines schnellen Gegenstoßes war der 23-Jährige auf und davon und traf wuchtig ins rechte Eck (78.). Erneut enttäuschende Blues waren nun geschlagen, weshalb die Bees keinerlei Probleme hatten, das 2:0 über die Zeit zu bringen.

Die Gäste gewannen damit zum ersten Mal wieder nach sechs sieglosen Spielen, während bei Chelsea die Talfahrt weitergeht.