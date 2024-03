Werner sucht Ersatz für Schmid und Stark: "Mehrere Jungs brennen"

Aufgrund von Verletzung und Gelb-Sperre muss Werder am Samstag zum Spiel bei Union Berlin umbauen. Die Ausfälle eines starken Mittelfeldakteurs und eines zentralen Abwehrspielers schmerzen den Trainer.

Muss in der Abwehr und im Mittelfeld umbauen: Werder-Coach Ole Werner. IMAGO/Sven Simon

Dass in dieser Phase der Saison immer wieder einmal eine Gelb-Sperre die Planungen durchkreuzen würde, war Ole Werner bereits länger klar. Schon seit geraumer Zeit "schiebt" Werder eine Handvoll an potenziellen Sündern vor sich her. Diesmal hat es Romano Schmid gegen Dortmund erwischt. Der Ausfall des Österreichers im offensiven Mittelfeld wiegt besonders schwer. "Romano hat sich bei uns toll entwickelt. Man hat es gerade letzte Woche gesehen. Er gibt unserem Spiel viel Tiefe", lobt der Trainer und bläst mit Blick auf das Spiel bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht weiter Trübsal. "Mehrere Jungs brennen auf ihren Einsatz, wir haben mehrere Möglichkeiten."

Zum Beispiel Leo Bittencourt, der zuletzt eher eine Ergänzung war, aber eine verlässliche. Werner: "Leo ist eine Option. Er ist damit gut umgegangen, im Sinne der Mannschaft. Er hat versucht, sich zu zeigen, wenn er eingewechselt wurde." Doch auch Lyon-Leihgabe Skelly Alvero und Nick Woltemade hat Werner als Schmid-Vertreter auf dem Zettel. Und womöglich, vielleicht eher nach hinten heraus, auch Naby Keita. "Er wird auf jeden Fall im Kader stehen", sagt Werner. Und zum Fitnesszustand seines Sommer-Starzugangs nach den Trainingseindrücken: "Eigentlich wie es sein sollte. Er ist auf dem Platz, versucht, das, was ihm an Spielrhythmus und Trainingseinheiten fehlt, aufzuholen. Er ist bemüht, arbeitet an sich, hat auch schon die eine oder andere Extraschicht gemacht. Aber es ist ihm trotzdem anzumerken, dass er schon sehr lange gefehlt hat. Er arbeitet daran, es zu verbessern."

Stark erneut verletzt: "Mega-bitter für ihn"

Darüber hinaus schmerzt die erneute Verletzung von Niklas Stark, der nach seiner Hüftblessur beim 1:2 gegen Dortmund ein ansprechendes Comeback gefeiert hatte. "Mega-bitter für ihn, das war ihm auch in den Tagen danach noch anzumerken", so Werner. "Niklas hat ein gutes Spiel gemacht. Er ist ein extrem wichtiger Spieler, auf dem Platz, neben dem Platz, in der Kabine. Wir werden es auf andere Art und Weise kompensieren, aber er ist nicht eins-zu-eins zu ersetzen." Immerhin signalisierte Milos Veljkovic nach seiner Einwechslung gegen Dortmund unter der Woche seine volle Einsatzbereitschaft. Der Serbe wird voraussichtlich spielen. Offen, ob Winter-Zugang Julian Malatini oder Routinier Christian Groß die voraussichtliche Dreierkette komplettiert.

Stark unterdessen absolviert die ersten Tage seiner Reha bei einem Physiotherapeuten seines Vertrauens in München. Werner: "Er soll in der nächsten Woche zurückkehren. Wir müssen von mehreren Wochen Pause ausgehen. Hoffen aber, dass er in dieser Saison noch zu Einsätzen in der Bundesliga kommt."

Pieper und Friedl auf gutem Weg

Zum weiteren Personal: Neben Schmid und Stark fehlen auch die Langzeitverletzten Amos Pieper (Knöchel) und Marco Friedl (Syndesmose) weiterhin. Werner mit leichtem Optimismus: "Beide sind auf einem guten Weg, werden uns aber kurzfristig noch nicht zur Verfügung stehen."