Wermutstropfen nach Bayern-Sieg: Weigl fehlt Gladbach wochenlang

Am Tag nach dem Sieg über den FC Bayern mischt sich bei Borussia Mönchengladbach ein Wermutstropfen in die Freude über den Coup gegen den Tabellenführer. Mittelfeldspieler Julian Weigl (27) hat sich verletzt und fällt vorerst aus.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, ergaben "eingehende Untersuchungen" am Vormittag, dass sich Weigl eine Teilruptur der Syndesmose zugezogen hat und "in den kommenden Wochen" ausfallen wird. Eine genauere Prognose gab der Verein nicht ab.

Der von Benfica Lissabon ausgeliehene Mittelfeldspieler war beim 3:2-Sieg über den FC Bayern erst in der 56. Minute für Christoph Kramer eingewechselt worden, knickte aber in der Schlussphase der Partie bei einem Zweikampf mit Leroy Sané um und musste zunächst an der Seitenlinie behandelt werden, ehe er in der 90. Minute wieder ausgewechselt wurde.

In der laufenden Saison kommt Weigl auf 16 Bundesligaspiele, davon 14 von Beginn an (kicker-Durchschnittsnote 3,61). Bereits die letzte Partie vor dem Bayern-Spiel, das 1:4 in Berlin, hatte er wegen einer Gelbsperre verpasst.