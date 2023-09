Werder-Schienbeinschoner? Füllkrug erklärt außergewöhnliche Wahl

Nationalstürmer Niclas Füllkrug wechselte im Sommer zum BVB, den SV Werder Bremen trägt er aber immer noch bei sich - ganz eng, wie man am Samstag gegen Wolfsburg sah.

Beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg stand Niclas Füllkrug erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund. 78 Minuten verbrachte er auf dem Platz, ehe er für Sebastien Haller ausgewechselt wurde. Ein Treffer war dem 30-Jährigen wieder nicht vergönnt - trotz einer Top-Chance in der 54. Minute, in der ihm jedoch freistehend die Annahme missglückte und er dem Gegner damit ausreichend Zeit gab, um zu klären. Später sorgte Füllkrug aber für Staunen. Der Grund: seine Schienbeinschoner.

Nach seiner Auswechselung wurden diese von den TV-Kameras erfasst - darauf zu sehen: "Fülle", eine Nummer 11 und ein Teil des Logos von seinem Ex-Verein Werder Bremen. Nach Abpfiff wurde der 30-Jährige auf diese ungewöhnlichen Schienbeinschoner angesprochen. Zunächst druckste Füllkrug noch ein wenig rum, sprach dann aber offen über die Sache.

"Ich bin ein Freund davon, Dinge nicht auszutauschen, die noch funktionieren", sagte der Neu-Dortmunder mit einem verschmitzten Grinsen bei "Sky" und betonte, dass es "von daher keinen Grund gibt, die Schienbeinschoner auszutauschen. Ich habe viele Tore damit geschossen, viel Erfolg damit gehabt", betonte "Fülle" und stellte klar: "Dementsprechend bleiben die so, wie sie sind. Das sind besondere, die sind angepasst, die sind gut. Die passen gut - außerdem ist Werder ein Verein, den ich noch sehr gerne mag."

Fakt ist: Füllkrug wartet noch immer auf sein erstes Tor im Trikot von Borussia Dortmund, da halfen bislang auch die Werder-Schienbeinschonern nicht. Füllkrug ist allerdings nicht der einzige zentrale Stürmer der Westfalen mit Torflaute - auch Youssoufa Moukoko und Haller warten sehnsüchtig darauf, dass der Knoten platzt.