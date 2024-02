Werder muss wochenlang auf Stark verzichten

Werder Bremen muss einen weiteren Ausfall in der Defensive verkraften. Niklas Stark steht den Norddeutschen vorerst nicht zur Verfügung.

Der Innenverteidiger fehlt wegen Beschwerden im Hüftbereich und wird lediglich ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren. "Wir gehen davon aus, dass er uns einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird", hieß es von Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag. Stark kommt in dieser Spielzeit auf 13 Bundesliga-Einsätze (2 Tore), seine Zweikampfquote beträgt 60 Prozent.

Podcast Spielabbruch wegen Tennisbällen? Die Fan-Proteste gegen DFL-Investoren (mit Helen Breit) Fan-Proteste sorgen momentan in den Stadien für lange Unterbrechungen und Nachspielzeiten. Doch was steckt hinter dem Widerstand gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL? alle Folgen

Neben dem 28-Jährigen fehlen weiter die Abwehrspieler Milos Veljkovic und Amos Pieper, die sich in der Reha-Phase befinden. Mitchell Weiser steht nach Adduktorenproblemen zum Start in die Trainingswoche wieder auf dem Platz.

Bremen hatte am vergangenen Samstag nach drei Siegen in Folge gegen Heidenheim (1:2) wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Freitageband (20.30 Uhr) ist Werder beim 1. FC Köln gefordert.