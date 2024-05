Wer überträgt VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf live im TV & Stream?

In zwei Partien kämpfen der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf um den letzten Platz in der kommenden Bundesliga-Saison. Wo wird das Relegationshinspiel übertragen?

Am Donnerstag, dem 23. Mai, reist der Zweitliga-Dritte Fortuna Düsseldorf zum VfL Bochum, der am letzten Bundesliga-Spieltag noch auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht ist. Anpfiff im Vonovia-Ruhrstadion ist um 20.30 Uhr.

Bilanz spricht für Bochum, Düsseldorf mit positiver Erfahrung

Nur gegen den 1. FC Kaiserslautern musste Fortuna Düsseldorf öfter antreten. 61-mal trafen die Düsseldorfer und Bochum aufeinander, davon konnte der VfL 23 Spiele für sich entscheiden. Die Fortuna gewann 15 Partien. Auch die Tatsache, dass sich seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/09 nur dreimal der Zweitligist durchsetzen konnte, dürfte nicht für die Chancen der Düsseldorfer sprechen - wären da nicht die eigenen guten Erfahrungen aus der Saison 2011/12. In den Duellen mit Hertha BSC siegte die Fortuna mit 2:1 in Berlin und sicherte sich mit einem 2:2 daheim den Aufstieg. Eine Saison zuvor musste Bochum als Zweitligist in die Relegation, konnte sich aber gegen Borussia Mönchengladbach nicht behaupten.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf übertragen?

Das Relegations-Hinspiel ist live im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Der Sender beginnt mit der Übertragung um 19.50 Uhr. Wolff-Christoph Fuss wird das Spiel für Sat.1 kommentieren. Die Übertragung wird auch im Livestream auf ran.de zu sehen sein. Alternativ wird das Duell zwischen Bochum und Düsseldorf beim Pay-TV-Sender Sky ab 20.00 Uhr übertragen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-Live!-Ticker (VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf).

Der Überblick:

Partie: VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf, Bundesliga-Relegation, Hinspiel 2023/24

Datum: Donnerstag, 23. Mai 2024

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Ort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Übertragung: Sat.1, ran.de, Sky