Wer spielt Königsklasse, wer steigt ab? Diese Entscheidungen in der Premier League stehen an

Am Sonntag rollt zum letzten Mal in dieser Saison der Ball in Englands höchster Spielklasse. Neben dem Meisterschaftskampf zwischen Manchester City und dem FC Liverpool stehen noch weitere wichtige Entscheidungen an.

Wer löst das vierte CL-Ticket? Tottenham (4.) und Arsenal (5.) trennen zwei Punkte. IMAGO / Pro Sports Images