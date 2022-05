Calvert-Lewin dreht das Spiel: Everton bleibt in der Premier League!

Der FC Everton hat den zweiten Matchball in Sachen Klassenerhalt genutzt - und wie. Gegen Crystal Palace holten die Toffees einen 0:2-Rückstand auf und wandelten ihn sogar noch in einen Sieg um. Somit geht es auch kommende Saison in der Premier League weiter.

Irgendwo in diesem Pulk ist der Matchwinner der Toffees: Dominic Calvert-Lewin. IMAGO/Sportimage