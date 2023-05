Wer den Klassenerhalt jetzt sicher hat - und wer sich nächste Woche retten kann

Nach den Bundesliga-Ergebnissen am Samstag können zwei Teams endgültig für die nächste Bundesliga-Saison planen. Im Fall des 1. FC Köln ist das alles andere als selbstverständlich.

Ein rundum gelungenes Wochenende für den 1. FC Köln: Am Freitagabend feierten die Domstädter den Derbysieg bei Bayer 04 Leverkusen, am Samstag dann auf der sprichwörtlichen Couch den Klassenerhalt. Nach dem 2:1 beim rheinischen Rivalen mussten sich die Kölner noch einige Stunden gedulden, ehe durch die Niederlagen des VfB Stuttgart und des VfL Bochum auch rechnerisch feststand, dass die Rheinländer bei nun zehn Punkten Vorsprung und drei ausstehenden Spielen nicht mehr auf Tabellenplatz 16 abrutschen können.

Ein Erfolg, der gleich aus doppelter Hinsicht nicht selbstverständlich ist. Einerseits hatte der Vorsprung auf die Abstiegsränge noch Ende März nur sechs Zähler betragen, andererseits hat Köln damit ein Novum in der jüngeren Vereinsgeschichte erreicht: Erstmals seit dem ersten Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 1998 wird der FC in fünf Saisons in Folge erstklassig spielen. Zuletzt war Köln 2018 in die 2. Liga abgestiegen, nach nur einem Jahr aber wieder in die Erstklassigkeit zurückgekehrt.

Weniger Jubel dürfte der erreichte Klassenerhalt ein paar Kilometer nordwestlich auslösen. Borussia Mönchengladbach war mit höheren Ambitionen in die Saison gestartet, spätestens im Frühjahr aber im grauen Mittelfeld der Tabelle versandet. Nach dem 2:0-Sieg über den VfL Bochum am Samstag steht nun zumindest fest, dass die Saison nicht mehr in einer totalen Katastrophe enden wird.

Auch Werder Bremen hätte am Samstagabend aus eigener Kraft den Klassenerhalt besiegeln können, verlor das Heimspiel gegen den FC Bayern aber mit 1:2 und muss sich nun noch mindestens eine weitere Woche gedulden, hat dann aber erneut auch unabhängig von den anderen Ergebnissen alles in der eigenen Hand - mit einem Sieg in Leipzig ist Bremen durch.

Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim, die beiden großen Gewinner im Keller, könnten bei optimalem Verlauf ebenfalls am kommenden Wochenende das Ticket für ein weiteres Jahr Erstklassigkeit buchen, sind dabei aber auf die passenden Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen. Augsburg könnte sich bei einem Sieg im direkten Duell mit Bochum zumindest definitiv sicher sein, nicht mehr direkt absteigen zu können.

Für die verbliebenen Mannschaften wird es am 32. Spieltag keine endgültige Entscheidung geben. Schalke 04, der VfB Stuttgart, der VfL Bochum und Hertha BSC werden definitiv auch dann noch nicht mit Sicherheit wissen, in welcher Liga sie im kommenden Sommer aufschlagen.