"Wenn Jadon sich entwickelt, wird es schwer zu realisieren sein"

Der Auftakt ins Jahr ist geglückt: Der 3:0-Erfolg beim SV Darmstadt hat Borussia Dortmund am Samstag etwas Luft verschafft. Auch dank Rückkehrer Jadon Sancho. Sportdirektor Sebastian Kehl attestiert dem Engländer eine Reifung - und dämpft die Erwartungen, ihn fest zu verpflichten.

Der 3:0-Sieg beim SV Darmstadt zum Start ins Jahr 2024 hat Borussia Dortmund am Samstag etwas Luft verschafft - und die Situation in der Tabelle dank der Niederlagen von RB Leipzig (0:1 gegen Frankfurt) und des VfB Stuttgart (1:3 in Mönchengladbach) etwas verbessert. Das Timing von Sportdirektor Sebastian Kehl, der zum Abschluss des ersten Bundesliga-Wochenendes bei der TV-Sendung "Sky90" vorbeischaute, hätte also schlechter ausfallen können.

Viel Zeit blieb angesichts eines Spiels, das man aufgrund des niedrigen Unterhaltungsfaktors schnell abhaken konnte, um über die Rückkehr dieses Winters zu sprechen: Seit vergangenem Donnerstag kickt Jadon Sancho wieder in schwarz-gelber Dienstkleidung - und garnierte sein Comeback in Darmstadt gleich mit einer Vorlage für seinen alten und neuen Lieblings-Mitspieler Marco Reus.

Es war die Feel-Good-Story des Wochenendes, zumindest aus Dortmunder Sicht, hatte doch Sancho nach seinem Wechsel zu Manchester United im Sommer 2021 zweieinhalb reichlich triste Jahre in seiner Heimat verbracht.

Hindernis Ablösepaket

"Alle erinnern sich an den Jadon, der er war, als er vor zweieinhalb Jahren gegangen ist. Er wird sehr wichtig für uns in der Rückrunde", sagte Kehl, der in Sancho trotz seiner Probleme in Manchester noch immer einen "Unterschiedsspieler" ausmacht: "Wenn er auf dem Platz steht, dann macht das etwas mit dem Gegner."

Und auch mit den eigenen Mitspielern, die Sancho bereits am Samstag erkennbar häufig suchten - auch wenn dem 23-Jährigen bei seinem ersten Pflichtspiel seit knapp vier Monaten bei weitem noch nicht alles gelingen wollte. Die Ansätze jedoch waren ohne Frage vielversprechend und gaben einen Eindruck davon, warum Kehl seit der ersten Anbahnung gegen Jahresende hart um das Leihgeschäft gekämpft hatte.

Podcast Respektlosigkeit gegenüber dem Afrika-Cup? (mit Pablo Thiam) Ex-Fußballer Pablo Thiam gibt uns Einblicke in den Afrika-Cup, BVB bedient sich wieder in der Premier League und Emre Can ist dank Spaßvögeln "DFB-Spieler des Jahres". alle Folgen

"Ich habe versucht, die Gespräche einzufädeln. Am Ende haben wir alle gesagt, wir greifen zu, als sich die Möglichkeit ergeben hat", sagte Kehl, dämpfte zugleich aber die Erwartungen an eine feste Verpflichtung im Sommer: "Realistisch betrachtet ist die Chance nicht allzu groß. Für uns war es wichtig, diesen Spieler für ein halbes Jahr auszuleihen. Was im Sommer sein wird, werden wir sehen."

Das hohe Gehalt Sanchos sei dabei nur ein Hindernis, das "Ablösepaket" ein anderes - zumal ManUnited 2021 85 Millionen Euro für den 23-maligen englischen Nationalspieler an den BVB überwiesen hatte. "Wenn Jadon sich weiterentwickelt, dann wird es für uns schwer zu realisieren sein, diesen Spieler zu verpflichten."

Bislang "zumeist überpünktlich"

Erst einmal allerdings ist der gebürtige Londoner zurück in Dortmund - und präsentiert sich dort bislang ohne Fehl und Tadel. "Ich erlebe ihn schon verändert", sagte Kehl bei "Sky". "Er ist reifer in seiner Persönlichkeit. Er weiß, dass er in einer anderen Rolle zu uns gekommen ist." Sancho wirke "supermotiviert" und sei bislang "zumeist überpünktlich", ergänzte Dortmunds Sportdirektor in Anspielung darauf, dass der Dribbler bei seinem ersten Engagement beim BVB häufiger zu spät gekommen war.