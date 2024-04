"Wenn du als BVB-Stürmer neun Spiele nicht getroffen hast ..."

Mit Donyell Malen, aber ohne Niclas Füllkrug? Edin Terzic sprach vor Dortmunds Duell bei Angstgegner Gladbach über die kurze Ausfallliste - und stärkte seinem Neuner den Rücken.

Aus Aberglauben wollte Edin Terzic auf seiner Pressekonferenz am Freitag nicht zu lange darüber sprechen, dass Borussia Dortmund in dieser Saison viel weniger von Verletzungen heimgesucht wird als in den vergangenen Jahren. Lieber freute er sich, dass die Ausfallliste fürs Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nur einen Namen umfasst: Ramy Bensebaini, der seit März mit einer Knieverletzung fehlt.

Sonst sind alle fit, voraussichtlich auch wieder Donyell Malen, der das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Atletico Madrid (1:2) krankheitsbedingt verpasst hatte. Der Torjäger, zuvor wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen, habe sich in Dortmund auskuriert "und ein paar Dinge nachgeholt", berichtete Terzic. "Er wird gleich erstmals im Mannschaftstraining sein, und danach werden wir eine Entscheidung treffen." Er, Terzic, sei aber "zuversichtlich" hinsichtlich eines Comebacks am Samstag.

Terzic überrascht die Füllkrug-Debatte nicht

Malens Tore vermisste der BVB zuletzt auch, weil Niclas Füllkrug von seiner bisher längsten Flaute im BVB-Trikot heimgesucht wird. Seit neun Pflichtspielen hat der Nationalstürmer nicht mehr getroffen, in Madrid gehörte er zu den schwächsten Dortmundern (kicker-Note 5). Von seinem Trainer, der ihn nach einer Stunde und damit so früh wie noch nie auswechselte, gibt es aber weiterhin jede Menge Rückendeckung.

"Wenn du Stürmer von Borussia Dortmund bist und neun Spiele nicht getroffen hast, ist das natürlich ein Thema in der Öffentlichkeit", wundert Terzic die gegenwärtige Debatte nicht. "Wir haben unter der Woche noch mal gesprochen. Das eine sind die Tore, das andere, dass man sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Wenn man das macht, wird das mit dem Toreschießen schnell wieder funktionieren." Und Füllkrug sei "extrem fleißig", auch im und nach dem Training. "Wenn er so weiterarbeitet, wird es nicht lange dauern, bis er die Phase übersteht."

Haller auf dem Sprung: "Er fühlt sich gut"

Gut möglich aber, dass in Gladbach dennoch Sebastien Haller den Vorzug erhält. Der 29-jährige Ivorer war mit dem Titel, aber auch einer Sprunggelenksverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt und sammelte mit drei Joker-Einsätzen zuletzt wieder Spielpraxis. "Wir wollten, dass er ganz schnell wieder in den Rhythmus kommt, dass er die Euphorie, die er vom Afrika-Cup mitgebracht hat, in die Gruppe reinbringt", erklärt Terzic. "In den letzten Wochen hat er richtig gut trainiert, hat es bei den Einwechslungen richtig gut gemacht, er fühlt sich gut."

Womöglich bringt Haller, wertvoller Torschütze gegen Atletico, im Borussia-Park die "Portion Frische", die sein Trainer für seine Startelf erwägt. Leicht wird die Aufgabe schließlich nicht: Gladbach gewann seine jüngsten drei Heimspiele gegen den BVB, der allerdings seinerseits dreimal nacheinander in der Fremde gewann und insgesamt auswärts seit neun Partien ungeschlagen ist. Terzic warnte vor einer "der konterstärksten Mannschaften der Liga" und "extrem gefährlichen" Standards: "Darauf werden wir uns sehr gut vorbereiten."