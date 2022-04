Weißhaupts Saisonaus schmerzt Streich: "Eine richtig blöde Situation"

Kurz nach seiner Einwechselung beim 3:3 des SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach musste Talent Noah Weißhaupt wieder vom Feld. Der 20-Jährige hatte sich unglücklich an der Schulter verletzt. Ein Ausfall, der Trainer Christian Streich naheging.

Die Schmerzen waren Noah Weißhaupt anzusehen. Der junge Freiburger mischte erst seit sieben Minuten auf dem Rasen im Europa-Park-Stadion mit, als er mit verzerrtem Gesicht am Boden lag. Der 20-Jährige war bei einem Lauf im Mittelfeld mit einem Gegenspieler zusammengestoßen und unglücklich auf die Schulter gefallen. SC-Coach Christian Streich musste sein Talent wenig später wieder vom Platz nehmen, Weißhaupts rechter Arm hing beim Gang in die Kabine nur schlaff herab.

Nach dem Spiel kannte Streich bereits die Diagnose: Schultereckgelenksprengung. Für den Flügelspieler aus der Freiburger Fußballschule dürfte die Saison damit gelaufen sein. Das jedenfalls fürchtet auch Streich. "Das ist ganz schlecht für uns. Noah war auf einem Super-Weg", klagte der 56-Jährige.

Er sitzt in der Kabine und man sieht, dass die Schulter verschoben ist. Christian Streich

Weißhaupt war in den vergangenen zehn Pflichtspielen neunmal im Profikader und wurde achtmal eingewechselt. Erst im Sommer wurde er fest in die erste Mannschaft befördert, bestritt in dieser Spielzeit aber auch elf Partien für die U 23 in der 3. Liga - letztmals Mitte Februar. In der Bundesliga glückten Weißhaupt in dieser Saison bereits zwei Vorlagen.

"Er sitzt in der Kabine und man sieht, dass die Schulter verschoben ist", beschrieb Streich die Verletzung seines Schützlings. Das sei "eine richtig blöde Situation. Das tut mir weh. Aber er kommt zurück und dann geht es weiter". Am Samstagnachmittag kam für Weißhaupt Jonathan Schmid ins Spiel, doch insgesamt sind die offensiven Außenbahnen beim SC dünn besetzt. Auch U-21-Nationalspieler Kevin Schade fehlt bereits seit einiger Zeit. Schade laboriert an einer Bauchmuskelverletzung.