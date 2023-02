Weiser-Vertreter Bittencourt: "Habe ich das so schlecht gemacht?"

Zwei Spiele als Vertreter von Mitchell Weiser, zwei Siege für den SV Werder Bremen: Leonardo Bittencourt spricht über die für ihn ungewohnte Rolle - und stichelt gegen den Stammspieler auf der rechten Außenbahn.

Noch ist es zwar ein paar Tage hin bis zum nächsten Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen am kommenden Wochenende in Augsburg, doch "vom heutigen Standpunkt aus", sagte Ole Werner zumindest am Samstag, "ist es nicht unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt". Die siegreiche Partie gegen den VfL Bochum (3:0) wiederum kam für den seit zwei Wochen am Außenband des Sprunggelenks verletzten Mitchell Weiser noch zu früh.

Zwar hängt die vorsichtige Comeback-Prognose des Bremer Cheftrainers auch davon ab, "wie sich das unter der Woche entwickelt", doch nachdem Weiser immerhin schon wieder auf dem Trainingsplatz gestanden habe, sagte Werner: "Ich hoffe auf seine Rückkehr und bin auch ganz optimistisch." Je nachdem, ob der 28-Jährige dann direkt schon wieder ein Thema für die Bremer Startelf würde, müsste für Leonardo Bittencourt wieder eine andere Rolle gefunden werden.

Bittencourt: "In der Mitte fühle ich mich wohler"

Der 29-Jährige, bei Werder eigentlich Stammspieler im zentralen Mittelfeld, hatte Weiser bereits vor drei Wochen in Stuttgart als rechter Schienenspieler vertreten, als der zunächst wegen einer Gelbsperre ausgefallen war. Vergangene Woche in Frankfurt fehlte wiederum Bittencourt gelbgesperrt, da wurde Romano Schmid - ebenfalls aus dem Zentrum kommend - für den nun verletzten Weiser auf die Außenbahn beordert. Gegen Bochum übernahm Bittencourt die Aufgabe nun wieder, zum zweiten Mal also - und erneut gewann Werder, wie schon in Stuttgart (2:0).

Ob er trotzdem erleichtert wäre, wenn Weiser im Auswärtsspiel beim FC Augsburg zurückkehren würde, wurde Bittencourt nach der Bochum-Partie gefragt. "Habe ich das so schlecht gemacht?", entgegnete der, mit einem Lachen. "Natürlich fühle ich mich in der Mitte ein Stück weit wohler und es ist auch immer schwierig, sich anzupassen", erklärte der Werder-Profi, "du spielst eine Woche da, eine Woche da - vom Kopf her muss man da schnell umschalten".

Weiser hat "noch mal andere Qualitäten"

Dass Weiser auf seiner angestammten Position "noch mal andere Qualitäten hat als ich, ist eh klar", sagte Bittencourt - mit acht Assists ist der U-21-Europameister von 2017 einer der besten Vorlagengeber der Bundesliga und bei Werder ohnehin unumstritten. Eine nicht ganz ernst gemeinte Stichelei konnte sich sein Vertreter allerdings trotzdem nicht verkneifen. Bittencourt, wieder mit breitem Grinsen im Gesicht: "Ich sage Mitch immer: Würde ich eine ganze Saison dort spielen, würde ich es mindestens genauso gut machen."