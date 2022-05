Weinzierls Zukunft offen: "Ich mache mir Gedanken, ob es noch das richtige ist"

Der Klassenerhalt ist gesichert, die Zukunft kann geplant werden. Doch mit wem? Ob Markus Weinzierl auch in die kommende Saison als Trainer des FC Augsburg geht, lässt dieser nämlich offen.

Sportlich ist das Saisonfinale gegen Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) relativ bedeutungslos. So stand im Vorfeld des 34. Spieltags bei der Pressekonferenz in Augsburg auch weniger das Duell gegen das Schlusslicht im Fokus. Nachdem der FCA in der Vorwoche trotz der 0:4-Niederlage in Leipzig die Klasse sicherte, kann Sportchef Stefan Reuter die Planung für die kommende Saison konkretisieren.

Weinzierl: "Ich habe ein, zwei Fragen, die ausschlaggebend sind"

Ob Markus Weinzierl dann noch als Trainer verantwortlich sein wird, scheint derzeit unklar. "Es gab keine Gespräche bis jetzt. Der Verein hat gesagt, dass diese nach der Saison stattfinden", erläuterte der 47-Jährige, dessen Vertrag ausläuft. Zuerst müsse der Klub entscheiden, ob er den gemeinsamen Weg weitergehen wolle, so der Coach. "Dann werde ich mir Gedanken machen, ob es für mich noch das richtige ist", fuhr Weinzierl fort. "Ich habe mir noch nicht die endgültigen Gedanken gemacht, das kann ich auch nicht, weil ich schon auch ein, zwei Fragen habe, die ausschlaggebend sind."

Fast schon eine Kunst für sich

Was künftig die Ziele und die Voraussetzungen seien, nannte er als Beispiele. Nachdem Weinzierl in der Vorsaison an seine langjährige Wirkungsstätte (2012 bis 2016) zurückkehrte, gelang ihm im Endspurt der Klassenerhalt - wie diese Saison erneut. Damit scheint er sich künftig nicht zufriedengeben zu wollen. Mit bislang 35 Punkten auf dem Konto ist schon jetzt klar, dass Augsburg auch diese Saison mit weniger als 40 Punkten beenden wird. Es ist seit dem BL-Aufstieg 2011/12 bereits die achte Saison mit weniger als 40 Punkten - kein Verein hat ansonsten in dem Zeitraum mehr als fünf Spielzeiten unter der magischen Marke abgeschlossen. Dennoch reichte es immer mindestens für Platz 15, fast schon eine Kunst für sich.

"Es ist klar, dass man mehr erreichen will. Dass man über seinem Budget, seinen Verhältnissen abschließen will. Ich kann mich trotzdem über die Pflicht freuen. Pflicht war es, dass wir in der Liga bleiben", sagte Weinzierl. In seiner ersten Amtszeit brachte er den Verein als Trainer auf ein konstant höheres Niveau, 2015/16 spielte man gemeinsam in der Europa League. Ähnliche Ambitionen kann der Fußball-Lehrer nicht leugnen: "Wir haben eine super Basis hier. Ich glaube, dass wir auch Potenzial haben. Aber das kriegt man nicht geschenkt."

Noch vor einem Monat erweckte Reuter den Eindruck, die Verlängerung des Vertrags sei nach gesichertem Klassenerhalt eine Formalie. "„Das ist keine Frage. Das Thema brauchen wir nicht aufmachen. Er weiß, was er am FC Augsburg hat, wir wissen was wir an Markus Weinzierl haben", betonte der 50-Jährige.