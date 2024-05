Weihnachts-Problematik? Der NFL-Spielplan kommt später als gedacht

NFL-Fans und auch die 32 Teams haben eigentlich damit gerechnet, dass der neue Spielplan für die Regular Season 2024/25 schon diesen Donnerstag erscheint. Doch nun hat die Liga verkündet, dass dies erst Mittwoch passieren wird. Was sind die möglichen Gründe?

Auf ein Neues: Ab September legt die NFL mit der neuen Regular Season los - an 18 Spieltagswochen (Weeks) werden dann bis in den Januar hinein 272 Partien ausgetragen, ehe im Anschluss direkt die Playoffs bis hin zum Super Bowl LIX (59) in New Orleans über die Bühne gehen.

Abgesehen von ersten Fakten - Super-Bowl-Champion Kansas City wird am 5. September (Ortszeit) die Spielzeit eröffnen, die Philadelphia Eagles treffen im ersten Brasilien-Gastspiel in der Corinthians Arena zu Sao Paulo auf die Green Bay Packers und in München werden die Carolina Panthers vorstellig - ist aber vieles noch unklar. Wie sehen etwa die Highlight-Spiele zu Sunday Night oder Monday Night aus? Welche Teams bekommen am häufigsten Slots zur Primetime? Und wann genau steigen überhaupt große Duelle?

Denn auch hier gilt: Die jeweiligen Gegner aller 32 Teams sind längst festgelegt worden, Kracher wie die Neuauflage des Super Bowls zwischen Chiefs und 49ers (in Kansas City) oder die heißen Duelle Chiefs @ Bills, Ravens @ Chiefs, Rams @ Lions, Broncos @ Saints oder Packers @ Seahawks erwarten das Football-Volk. Die Zeiten aber sind längst nicht raus - und hätten eigentlich in dieser Woche kommen sollen. Die Teams und Fans hatten sich dafür schon den Donnerstag (9. Mai 2024 Ortszeit) im Kalender notiert.

Zwei Spiele am Weihnachts-Mittwoch

Doch die National Football League um den seit 2006 aktiven Commissioner Roger Goodell oder um Hans Schroeder, dem Chief Operator Officer der Liga, hat die Verkündung verlegt - auf kommenden Mittwoch (15. Mai 2024, Ortszeit 20 Uhr, 2 Uhr MESZ). Das berichten mehrere US-Medien an diesem Donnerstag, darunter das Sports Business Journal, ProFootballTalk oder Experten wie Adam Schefter. Demzufolge wird erst in einer Woche wohl wie gehabt in der Sendung Good Morning Football auf dem NFL Network der neue Spielplan veröffentlicht.

Doch was sind die Hintergründe der Verzögerung? Darüber wird ebenfalls spekuliert - und oft folgender Fakt benannt: Die NFL-Spielplangestalter Michael North, Howard Katz, Blake Jones, Charlotte Carey und Lucy Popko hätten bislang nur eine grobe Fassung entwerfen können. Für eine finale Fassung müsse noch abgewogen werden, weil schließlich viele Faktoren mit reinspielen: Welche Wünsche äußern die 32 Teams? Was stellen sich die unterschiedlichen TV-Anstalten oder Streaming-Dienste vor? Bei den ganz großen Themen wie den besonderen Thanksgiving- oder Weihnachts-Matches (am 25. Dezember, in den USA der Christmas Day, werden dieses Jahr an einem Mittwoch zwei Partien steigen) kann außerdem immer auch Boss Goodell sein Veto einlegen.

Lesen Sie auch: Stockt die NFL auch noch auf 18 Saisonspiele pro Team auf?