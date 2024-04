Erstes Duell der neuen Saison steht: Eagles treffen in Brasilien auf die Packers

Dass die Philadelphia Eagles die kommende Saison in Brasilien eröffnen werden, ist seit längerem bekannt. Nun hat die NFL auch den Gegner veröffentlicht.

Zum ersten Mal überhaupt wird die NFL in der kommenden Saison Halt in Brasilien machen. Sowohl dies als auch das gastgebende Team, die Philadelphia Eagles, stehen schon seit einer Weile fest. Genauso auch der Austragungsort - nämlich die Corinthians Arena in Sao Paulo, und der Austragungstermin am 6. September, einen Tag nach dem Eröffnungsspiel zur neuen Saison, bei dem die titelverteidigenden Kansas City Chiefs antreten werden.

Am Mittwochnachmittag hat die NFL nun finale Informationen zum Spiel in Brasilien veröffentlicht. Gegner der Philadelphia Eagles werden demnach die Green Bay Packers, die somit - nach dem Aufeinandertreffen in London mit den New York Giants - erst zum zweiten Mal überhaupt und dann gleich binnen drei Jahren ein Regular-Season-Spiel außerhalb der USA austragen.

Sao Paulo verspricht sich einiges über das Spiel hinaus

"Wir freuen uns darauf, Teil dieses historischen Duells gegen die Eagles in Sao Paulo zu sein", freut sich Mark Murphy, Präsident/CEO der Packers. Zudem zeigt er sich stolz, "vor unseren treuen Fans in Brasilien zu spielen und dabei zu helfen, die internationale Popularität der NFL und der Packers weiter auszubauen" sowie ein "Teil des anhaltenden globalen Wachstums der Liga zu sein."

Gerrit Meier, Head of NFL International, äußert sich wie folgt: "Da globales Wachstum weiterhin eine entscheidende und strategische Priorität für die NFL und ihre 32 Teams ist, freuen wir uns sehr, dass die Green Bay Packers in unserem allerersten Spiel in Südamerika gegen die Philadelphia Eagles spielen". Und weiter: "Mit über 35 Millionen leidenschaftlichen Fans in Brasilien" werde der Saisonauftakt der Eagles und Packers "eine unglaubliche Energie mit sich bringen". Zudem bezeichnet er die Begegnung als einen "historischer Moment für unseren Sport auf internationaler Ebene."

Auch in Brasilien verspricht man sich einiges davon, solch ein prestigeträchtiges Aufeinandertreffen austragen zu können. "Das Spiel zwischen den Green Bay Packers und den Philadelphia Eagles ist ein äußerst aufregender Moment für die Stadt Sao Paulo", so Ricardo Nunes, Bürgermeister der Stadt. Obendrein soll das Spiel dabei helfen, "unserer Stadt eine große globale Sichtbarkeit" zu verleihen und "bei unseren Bemühungen unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftliche Auswirkungen zu erzielen".

Eines von fünf International Games

Das Brasilien-Spiel wird eines von insgesamt fünf International-Games im NFL-Kalender sein. Neben den drei Spielen in London - die Chicago Bears und die Minnesota Vikings spielen im Tottenham Stadium, während das Spiel der Jacksonville Jaguars im Wembley-Stadion ausgetragen wird - wird auch in der Münchener Allianz-Arena erneut gespielt: zu Gast in diesem Jahr die Carolina Panthers. Gegner und Termine sind derweil noch nicht bekannt.