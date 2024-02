NFL-Saison 2024: Start, Ablauf und Termine

Mit dem 58. Super Bowl endet die NFL-Saison 2023 nun im Februar 2024 mit dem Duell zwischen Chiefs und 49ers - und damit rückt die Regular Season 2024 schon wieder ins Blickfeld. Wann startet die neue Spielzeit? Ein Überblick.

Wann startet die NFL-Saison 2024?

Am 5. September erfolgt der Kickoff der neuen NFL-Saison. In der Regel eröffnet der amtierende Super-Bowl-Champion die Spielzeit mit einem Heimspiel. Die zeitgenaue Terminierung aller Spiele wird im Frühjahr bekannt gegeben.

Bis wann geht die Regular Season 2024?

Seit der NFL-Spielplanausdehnung im März 2021 wird es wie zuletzt gewohnt erneut 18 Spieltage geben, ehe die Regular Season am 5. Januar 2025 ihr Ende findet.

Wann ist der NFL Draft 2024?

Der Draft wird 2024 als dreitägiges Event vom 25. bis zum 27. April in Detroit veranstaltet. Die ersten Picks können aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht auf den 26. April aus Deutschland verfolgt werden.

Wird es wieder ein NFL-Spiel in Deutschland geben?

Ja! Wie die NFL Anfang des Jahres verkündet hat, wird Deutschland auch 2024 als Austragungsland gelten. Zum zweiten Mal nach 2022 wird ein NFL-Spiel in München stattfinden. Die genaue Ansetzung ist noch unbekannt, aber die NFL hat bereits bestätigt, dass die Carolina Panthers als "Heimmannschaft" eine Begegnung in der Allianz-Arena austragen werden.

Wann finden die Play-offs 2025 statt?

Eine Woche nach Ende der Regular Season starten wie gehabt direkt die Play-offs. Die erste Runde (Wild Card Round) wird zwischen dem 11. bis 13. Januar ausgespielt, darauf folgt die Divisional Round am 18. und 19. Januar. Die Conference Championships steigen am 26. Januar (Ortszeit).

Super Bowl 2025: Datum und Ort

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2025 wird die NFL-Saison 2024 schließlich mit dem 59. Super Bowl, in römischen Zahlen LIX, abgeschlossen. Das Endspiel wird im Caesars Superdome in Louisiana ausgespielt, der Heimspielstätte der New Orleans Saints.