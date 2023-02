Weigls Ausfall? "Wie Kimmich bei den Bayern"

Stratege Julian Weigl wird den Gladbachern Wochen, eher Monate fehlen. Eine lange Zwangspause muss auch ein Ur-Borusse einlegen.

Am Samstag beim 3:2 gegen die Bayern erlitt Julian Weigl einen Syndesmoseriss und wird Borussia Mönchengladbach lange fehlen. Am Mittwoch wurde Trainer Daniel Farke konkret: "Sechs bis acht Wochen Ausfallzeit" veranschlagte der Borussen-Coach für den zentralen Mittelfeldmann, "das ist für uns ein bitterer Rückschlag, vergleichbar vielleicht damit, als würde Joshua Kimmich bei den Bayern ausfallen. Das tut uns richtig weh."

Das Bein werde nun mit einem Spezialschuh ruhig gestellt; um eine Operation kommt der von Benfica Lissabon bis Saisonende ausgeliehene Mittelfeldspieler herum.

Meniskussanriss bei Jantschke

Nicht der einzige Gladbacher Profi, der das Geschehen zunächst mal von außen betrachten muss. Am Mittwoch verkündete Farke überdies, dass sich am Tag zuvor Borussias Dauerbrenner Tony Jantschke im Training einen Meniskusanriss zugezogen hatte. Der Ur-Borusse, seit 2008 im Verein, fällt damit ebenfalls für Wochen, eher für Monate aus, je nachdem, so Farke, was die nun anstehenden Untersuchungen noch bringen würden. Eine Operation aber ist in diesem Fall unumgänglich.

Mit Blick auf die am Freitagabend anstehende Partie beim FSV Mainz 05 erwartet Farke, dass seine Mannschaft mit neuem Selbstvertrauen ins Rennen geht nach dem Erfolg gegen Rekordmeister Bayern. "Taktisch", so der Gladbacher Trainer, "wird es eine ganz andere Geschichte, aber natürlich müssen wir auch in Mainz gewisse Grundtugenden wieder an den Tag legen."

Charakterfrage in Rheinhessen

Für die Gladbacher Profis wird der Auftritt in Rheinhessen am Freitag tatsächlich zu einer Charakterfrage. Nicht nur einmal war den Spielern vorgeworfen worden, Punkte gegen kleinere Gegner liegen zu lassen aufgrund mangelnder Einstellung.

In den "Highlightspielen", wie zum Beispiel zuletzt gegen die Bayern, aber zuvor auch gegen Leipzig und Dortmund, sei seine Mannschaft jeweils voll da, registrierte auch Farke. Nun wird er natürlich mit Argusaugen darüber wachen, dass seine Spieler nach der tollen Vorstellung gegen die Bayern nicht nachlassen, sondern mit vollem Einsatz ihre Chance auf ein Ticket in einem europäischen Wettbewerb wahren.