Wehlmann sondiert den Spielermarkt: "Wir sind finanziell kein Bundesligist"

In den jüngsten drei Testspielen gelang Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 kein einziges Tor. Sportdirektor Carsten Wehlmann sucht nach Verstärkungen für die Offensive, erwartet jedoch keine kurzfristige Entscheidung.

Aus dem Trainingslager in Herxheim-Hayna berichtet Michael Ebert

"Wir sind finanziell kein Bundesligist, nur sportlich", betont Wehlmann, was die Möglichkeiten des Aufsteigers auf dem Spielermarkt deutlich beschränkt. Selbst nach dem ersten Punktspiel seien "fast noch zwei Wochen Zeit", um fündig zu werden, bis das Transferfenster schließt. Wehlmann und Trainer Torsten Lieberknecht wissen, dass die vorhandene Offensivpower kaum ausreichen wird, um den Klassenerhalt zu realisieren.

Ins Profil passen Spieler, die um einen Mittelstürmer herum spielen. Für letztere Position wurde bereits Fraser Hornby verpflichtet. Der Schotte war zuletzt für KV Oostende aktiv und schoss 2022/23 in der belgischen Jupiler Pro League acht Tore in 21 Spielen. Der 23-Jährige fällt allerdings derzeit wegen Oberschenkelbeschwerden aus. Außerdem verfügt Darmstadt über Filip Stojilkovic, der nach seinem Auftritt mit der Schweiz bei der U-21-EM jedoch auch erst seit Kurzem wieder bei den Lilien trainiert. Darmstadt hält nun nach offensiven Mittelfeldspielern beziehungsweise Halbstürmern Ausschau.

Inklusive einiger Toptalente hat der Klub 29 Spieler mit im Trainingslager in der Südpfalz. Mittelfristig soll der Kader um zwei Spieler reduziert werden. "Wir haben mit Aaron Seydel und Nemanja Celic besprochen, dass es schwierig werden könnte, zu Einsatzzeiten zu kommen", so Wehlmann. Da Darmstadt auch in der Bundesliga "über die Gruppe kommen will", soll Unruhe aufgrund von unzufriedenen Spielern auf jeden Fall vermieden werden. "Wir arbeiten an der Feinjustierung des Kaders", betont der Sportdirektor.

Feinjustierung im Management

Eine Feinjustierung steht auch im Management bevor: Ex-Profi Michael Stegmayer soll demnächst zum Leiter der Lizenzspielerabteilung befördert werden. Der 38-Jährige absolvierte bis zum Mai den 18-monatigen Lehrgang "Management im Profifußball" von DFL und DFB-Akademie und fungiert bisher als Leiter Team-Management und Assistent der Geschäftsführung.