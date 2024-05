Weg nach Darmstadt frei: Dresden verabschiedet Will

Vier Jahre spielte Paul Will für Dynamo Dresden, am Saisonende werden sich die Wege trennen. Wie die Sachsen bestätigen, wird der Mittelfeldspieler die SGD verlassen. Will, der 98 Drittligaspiele (5 Tore) sowie 23 Zweitligapartien (2 Tore) für die Dynamos bestritten hat, soll beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 im Gespräch sein. Neben Will verabschiedete Dresden noch weitere Spieler.