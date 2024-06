Aigbekaen wechselt ans Millerntor

Romeo Aigbekaen wird kommende Saison für die U 23 des FC St. Pauli auflaufen. Der 19-jährige Stürmer kommt vom 1. FC Düren, für den er in der abgelaufenen Saison 2 Tore in 12 Spielen der Regionalliga West erzielte. Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter U 23 bei den Kiez-Kickern, erklärt in einer Meldung: "Er ist ein sehr schneller und athletischer Spieler mit einer guten Physis. Zudem besitzt er eine gute Technik, wie er bereits in der Regionalliga bewiesen hat."