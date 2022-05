Wechselt Lotka zum BVB? "Es wird ein juristisches Ding"

Wo spielt Marcel Lotka in der kommenden Saison? Laut Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic wird der Fall nun wohl die Juristen beschäftigen.

Am Samstagabend hatte Marcel Lotka beim 1:2 gegen Mainz 05 vor dem ersten Tor der Gäste entscheidend gepatzt, im Nachgang der Partie wurde der junge Keeper aber nicht nur deshalb Gesprächsthema. Hertha BSC hatte den Abgang des Keepers zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund bereits Anfang März verkündet, nun aber Lotkas auslaufenden Vertrag per Optionsklausel verlängert. Der BVB hingegen verweist auf einen rechtmäßigen Zweijahres-Vertrag mit dem 20-Jährigen.

Lesen Sie hier die Hintergründe zum Fall Marcel Lotka

"Wir haben die Option gezogen", bestätigte Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic bei "Sky". "Aber er hat einen Vertrag in Dortmund unterschrieben. Es wird ein juristisches Ding werden. Ich habe mit Sebastian Kehl und Ingo Preuß (dem Teammanager für die 2. Mannschaft des BVB, Anm. d. Red.) gesprochen, die wollen das in Ruhe besprechen." Eine Entscheidung werde aber wohl erst fallen, "wenn alles vorbei ist und wir wissen, ob wir die Klasse gehalten haben. Marcel soll sich fokussieren auf das Spiel nächste Woche." Dann geht es gegen - genau - Borussia Dortmund.

Bobic kündigt Gespräche mit Magath an

Auch in der Trainer-Personalie soll die Entscheidung erst zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Eine Verlängerung mit Felix Magath schloss Bobic nicht explizit aus, sagte aber: "Wir haben gesagt, es geht bis zum 30. Juni. Er hat komplett die Rückendeckung. Wir wissen noch nicht, von was wir reden und sind noch nicht durch. Wenn wir durch sind, werden wir uns zusammensetzen." Das könnte schon in weniger als 24 Stunden der Fall sein. Verliert der VfB Stuttgart in München, wäre Hertha "durch" - und der Weg frei für Gespräche.